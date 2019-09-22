汪洋出席中央政協工作會第二次全會並講話

圖片來源：新華社 中評社北京9月22日電／中央政協工作會議21日在京舉行第二次全體會議。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並作總結講話。他強調，這次中央政協工作會議是在喜迎新中國70華誕、慶祝人民政協成立70周年之際，黨中央召開的一次十分重要的會議。習近平總書記出席會議並發表重要講話，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對人民政協事業的高度重視、對新時代更好發揮人民政協制度優勢的殷切期待。要認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，深刻理解把握中央政協工作會議的重大意義、重要部署和實踐要求，在發揮人民政協專門協商機構作用上下功夫，在加強思想政治引領、廣泛凝聚共識上下功夫，在健全和完善人民政協工作制度上下功夫，在強化政協委員責任擔當上下功夫，在完善落實黨對人民政協工作全面領導的制度上下功夫，奮力開創新時代人民政協事業新局面。



汪洋強調，一分部署，九分落實。要以抓鐵有痕、踏石留印的作風，切實把中央政協工作會議精神落到實處。要把學習領會會議精神作為當前和今後一個時期的重要政治任務，認真領會精神實質，深刻把握核心要義，用以武裝頭腦、推動工作。各地各部門黨委（黨組）要切實擔負起政治責任，結合實際作出專門部署，確保習近平總書記重要講話和會議精神在本地區、本部門得到貫徹落實。要抓好會議精神的宣傳解讀和理論闡釋，宣傳各地各部門貫徹落實的生動實踐和典型經驗，做好專題培訓。要將本次會議精神貫徹落實情況納入各級黨委專項督查之中，及時跟進督促，不斷推動學習貫徹工作走深走實。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權主持會議。



中共中央政治局委員丁薛祥、陳希、黃坤明，國務委員肖捷，全國政協副主席張慶黎、劉奇葆、帕巴拉·格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飈、陳曉光、梁振英、夏寶龍、楊傳堂、李斌、巴特爾、汪永清、何立峰、蘇輝、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍出席會議。



來源：人民網－人民日報