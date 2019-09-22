提購倫交所來遲一步　李小加︰港交所續努力

中評社香港9月22日電／港交所﹙388﹚行政總裁李小加昨日談到洽購倫交所被拒一事時說，倫交所的拒絕“很正常”。人家訂婚在前，我們提婚在後，“我們來得晚了一點，就要繼續努力。”他強調兩個大市場一旦合併起來，戰略效應是巨大的，是幾代人的戰略意義。



據內地澎湃新聞報道，李小加昨日在蘇州第四屆中國醫藥創新與投資大會上表示，這是一項非常大的項目，是受高度監管的項目，所發生的一切都非常正常，這是國際兼併收購裡很正常的東西。雖然兩個市場合併非常有意義，“但不意味著大家在今天就都能夠願意做這件事，但我們自己要做出努力。”



港交所是於本月11日提議，將港交所和倫交所合併。港交所給出的方案是現金加股份，總代價是為316億英鎊，即約3060億港元。兩天後倫交所正式拒絕港交所的“提婚”，理由之一是，倫交所正在收購全球金融市場資料資訊及基礎設施提供商Refinitiv，因為無論在戰略上還是財務上，這都是一筆轉型交易，與Refinitiv合併後，總部和註冊地設在英國，並在倫敦上市。



倫交所還認為，港交所的收購作價不足以體現倫交所的價值，且監管不確定性風險太大，交易也不符合其戰略目標。



雖然倫交所表明沒有必要與港交所進一步接洽，但李小加表示，試了不一定成功，不試一定不成功，這件事是謀事在人、成事在天。



星島日報援引報道，李小加還談及了科創板，“如果問科創板是否能納入互聯互通機制，答案肯定是‘Yes’。”他認為科創板納入內地與香港資本市場的互聯互通機制只是時間問題。



此外，李小加表示，針對新股上市破發等情況，目前港交所正嘗試通過技術手段大規模壓縮定價到交易時間，擬將T+5壓縮到T+1，甚至有可能T+0，預計明年改革。他又稱，當前生物醫藥領域方面的數據存在標準化、確權、保護、定價四大難題，港交所正廣泛徵求意見並深入研究解決難題，並推動生物醫藥領域的資本再往前移。