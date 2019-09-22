點火焚毀國旗　13歲女童被捕

圖片來源：文匯報 中評社香港9月22日電／在昨日所謂“光復屯門公園”遊行期間，暴徒在屯門大會堂外又再焚燒國旗，公然挑戰國家主權，踐踏民族尊嚴。毒品調查科探員昨晚在荃灣區拘捕一名13歲女學生，據悉她負責點火燒國旗。事發後，她和同黨逃離現場並除下防毒面具，被市民認出，警方根據情報掌握其身份，將她拘捕。



傅健慈譴責惡行



昨日下午3時43分，四五個黑衣青年男女，戴上防毒面具，並用雨傘掩護，在屯門大會堂前的旗杆扯下國旗，其中一名少女負責用紙巾點火助燃焚燒國旗，眾人更多次踐踏，然後逃之夭夭。消防員趕至將火撲熄，但國旗已被燒毀一半。



全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會秘書長傅健慈在接受香港文匯報訪問時強調，一切挑戰國家主權的行為都不能接受，並強烈譴責暴徒焚燒國旗、侮辱國家尊嚴，行為無法無天，必須讓暴徒受到法律制裁。



他指出，根據《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽皆屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款5萬元及監禁3年。



何俊賢倡推國教



民建聯立法會議員何俊賢對國旗再受焚燒感到心痛，並點出暴徒在多次遊行集會中都有侮辱國旗、國徽的行為，並非巧合，而是故意侮辱國家，“令人聯想起他們之前與外國勢力的聯繫、資金來源或漢奸走去美國國會等事件，有可能一脈相承。”



他強調，無論有任何訴求，都不應跨越底線，都必須將暴徒繩之以法，並建議推行國民教育以加強市民國家意識。



顏汶羽促警執法



民建聯副秘書長顏汶羽指，任何國家的國旗、國歌都應該被尊重，何況是自己的國家。由於多次遊行集會都出現焚燒國旗的行為，警方應嚴正執法，將毀壞國旗者緝拿歸案。



來源：文匯報