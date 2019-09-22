襲警搶槍燒警車　縱火掟彈毀輕鐵

圖片來源：文匯報 中評社香港9月22日電／名“光復”實破壞 屯元遭殃 暴徒罔顧居民安危



以改善衛生和康樂活動為名的“光復屯門公園”遊行，再度變成“掛羊頭賣狗肉”的騷亂。遊行甫開始一小時，就有黑衣暴徒辱罵警員、繼而焚燒國旗、大肆破壞公園設施、搗西鐵屯門站設施、狂拆輕鐵站及破壞路軌，更在市中心設路障和向警員擲磚、汽油彈，沿途在住宅區放火。防暴警一路追擊，其中一名警員單槍匹馬制服暴徒時被黑衣群煞圍毆圖搶警槍兼搶犯，幸警方及時增援驅散暴徒。同日晚，有人發起在港鐵元朗站靜坐，結果亦演變成騷亂。暴徒佔據馬路及縱火，有暴徒更向警車狂掟擲汽油彈。



屯門公園衛生關注組昨日發起的所謂“光復屯門公園”遊行，一如警方所料，遊行很快“走樣”，再度變成反轉屯門市中心的暴亂。警方和港鐵早已預料暴徒會現身，昨晨10時已部署防暴警在西鐵屯門站戒備，港鐵宣佈西鐵屯門站及元朗站分別於下午1時及3時關閉。



向防暴警射彈珠噴滅火劑



下午2時，大批黑衣人在屯門新和裡遊樂場內足球場的牆壁上塗寫“光復香港”的字句。3時許，逾千名黑衣人起步，甫出公園已步出馬路，其間揮舞美英等國旗，大叫“時代革命”等口號。警方一直在場警告返回行人路並在杯渡路防暴警曾出示黑旗，但遊行隊伍不理會，半小時後隊頭抵達屯門政府合署終點。



下午4時，黑衣暴徒已全副武裝挑起火頭，先在屯門西鐵站向警方防線照射鐳射光及用丫叉射彈珠攻擊，繼而在月台架空橋底破壞消防喉，又向防暴警噴滅火劑，警方迅速衝入制止。主辦團體即“默契”地宣佈，遊行在4時提早結束，此時正是暴亂的開始。



闖輕鐵站大量雜物拋路軌



暴徒衝入公園後，拆毀公園的圍欄，警方拘捕多名黑衣暴徒，其餘暴徒則穿過公園到鄉事會路，在地盤掘磗、偷鐵支、水馬等，在屯門大會堂對出行人天橋設置路障，並闖入輕鐵屯門市中心站，用鐵錘、鐵通撲爛入閘機、閉路電視、廣告牌，並拆毀鐵欄，其後進入路軌，將鐵通、鐵欄等雜物拋入路軌，又用圍網盛裁碎石鋪在路軌上。



防暴警隨後殺到，暴徒逃到鄉事會路屯門大會堂巴士總站外，用鐵欄、水馬設置路障，向警員投擲磗頭、汽油彈等，又用消防喉射水。



下午5時，警方再度進行驅散，多次舉黑旗警告，並向暴徒發射催淚彈。暴徒經屯門大會堂向青山公路方向逃跑，在青海圍再掟汽油彈，更在青海圍堵路及縱火燒床褥，部分暴徒在置樂花園後的麥理浩徑燒烤場換衫扮街坊離開，也有暴徒逃向屯門公路。



圍毆落單警員圖搶犯奪槍



防暴警一直追擊到青山公路與屯門公路交界處，沿途拘捕多名暴徒。下午5時許，暴徒由屯門市中心四處逃竄，當時有一班記者與暴徒一起走到屯門市廣場對開屯門公路，兩名防暴警一馬當先衝入暴徒群中，各自按住一名暴徒，迅即被大批暴徒圍攻搶犯。



衝在最前的一名英勇防暴警率先將一名全副裝備的黑衣男暴徒撲倒，雙方激烈糾纏。附近10多名暴徒見狀，一擁而上衝前用伸縮棍、雨傘等武器，加上拳腳瘋狂毆打該名防暴警，企圖強行將已被按倒的暴徒救走。



該名勇不可當的防暴警未被嚇怕，任由全身遭棍雨招呼，仍拚命緊緊捉住被按地制服的暴徒，令眾企圖搶犯暴徒無法得逞，此時，一名揹藍色背囊的黑衣暴徒更惡向膽邊生，一埋身就扯住該警員腰間的佩槍槍柄，不斷用力狂扯，企圖將其佩槍自槍袋中強行拔出，幸警員槍袋有防搶設計，該暴徒強扯一分鐘未能成事。



該名暴徒繼續用力企圖拔出警員的佩槍，千鈞一髮之際，其他同袍及時趕至，有警員揮動警棍擊向搶槍暴徒的手臂，該名暴徒才收手與同黨逃之夭夭



據悉，該班襲警兼圖搶槍的暴徒，已被警方鎖定為重點打擊目標，新界北總區重案組正追查他們的身份追捕。



部分暴徒在屯門被防暴警驅散後，晚上7時半轉戰元朗，到西鐵元朗站參加所謂“元朗恐襲兩個月靜坐”活動。港鐵經風險評估後，元朗站提前下午3時起已關閉。數百名人在元朗形點商場（YOHO MALL）聚集唱歌及叫口號。



晚上約8時，有暴徒在形點商場隔空向元朗站佈防的警員指罵及用鐳射光照射，有暴徒在元朗站鐵閘上塗鴉，在出入口處淋水及洗手液。由於暴徒越聚越多，朗屏站部分出入口亦要關閉。大批防暴警在區內主要道路及南邊圍村一帶佈防戒備。



警車遭攻擊車底車身起火



暴徒開始走到街頭搞事，部分人在元朗大馬路堵路縱火，更至少3次向兩輛駛經警車投擲汽油彈，火舌在警車底冒出，警車立即駛走。有暴徒在朗日路近朗業街圍毆一名中年男街坊，更在馬路上堵路縱火。防暴警在元朗大馬路佈防，其後向朗日路方向推進驅散暴徒，以滅火筒救火及移除路障。



晚上約9時半，暴徒在元朗鳳翔路近雞地一帶聚集，再次投擲汽油彈縱火，防暴警推進驅散並截停數名可疑者調查。暴徒轉往鳳翔路再投擲汽油彈，防暴警施放催淚彈及橡膠彈，並向鳳攸北街推進驅散。其間，經常在暴動現場出沒、阻隢警方執法的立法會議員許智峯又現身。至今晨零時時分，暴徒開始乘坐接應的車逃離元朗。



來源：文匯報



