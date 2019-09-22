近千粵港澳青年昨日走訪江門

中評社香港９月２２日電／為慶祝新中國成立７０周年，加強粵港澳大灣區青年多元文化交流融合，“慶祝中華人民共和國成立７０周年”暨粵港澳大灣區青年節交流活動２１日啟動，約４０００名粵港澳青年今日赴佛山、江門參觀交流。活動由廣東省青年聯合會、粵港澳大灣區青年總會主辦。其中，在江門行程中，有近千名粵港澳青年參觀開平碉樓，親身感受粵港澳大灣區文化美景，見證內地發展成果。



粵港澳大灣區青年總會主席吳學明表示，希望通過活動促進大灣區青年的交流，讓更多年輕人能切身感受到祖國的發展。他希望，香港年輕人可以在活動中收穫友誼，把在大灣區感受到的這份愛，傳遞到香港。



２０１６年到江門從事科技農業的港青羅偉特，大方在午宴上分享自己的“農夫創業經”。羅偉特笑言，做農業需要很多土地，但香港土地很少。“我就試下拿媽媽的手機打給各地農業部門，問有沒有地可以借或者租。”令羅偉特感到意外的是，一個看似“唐突”的請求，竟然很快就收穫了中山和開平的友善回應。他感言：“大灣區創業大門始終向每個人打開，視乎大家是否願意試。”



羅偉特表示，創業初期幸獲當地政府支持。當時因為經驗不足，技術不成熟，在開平創業的第一年陸續碰上了很多問題。他們團隊成功申請當地政府五萬元資助，憑這個資助拿到很多專利。



“以前是想將在開平種的菜賣回香港，沒想到，最近已經有人希望將我們的技術引進哈薩克斯坦。”羅偉特開心地說，在大灣區創業有很多想不到的驚喜。他說，在大灣區創業，即使是在江門農村，即使夜晚看不見霓虹燈，但也離國際很近。“大灣區這個舞台很大，希望更多朋友來大灣區創業，將不可能變為可能。”



品味僑鄉碉樓文化 港青望將大灣區正能量帶回香港



２１日下午，考察團來到開平，參觀了立園和自力村碉樓群，領略開平碉樓集傳統園藝、西洋建築、江南水鄉特色於一體的獨特建築藝術風格。江港澳三地青年一同觀賞了粵劇、功夫、舞獅、書畫、茶藝等現場表演，並體驗了江門市非物質文化遺產“鎮濠泥雞”的現場製作。



“我們想將青年在大灣區所感受到的正能量帶回香港。”前海萬匯股權投資管理（深圳）有限公司董事周光耀表示，參觀走訪後，希望回到香港可以分享在大灣區所見、所聽、所感受到的各種感動。周光耀常常有機會接觸不同領域的創業港青，他認為青年人創業相對容易，因為青年人“有魄力”，關鍵是如何利用自己的產品以及讓投資者有信心。



香港僑友社、旭泰集團有限公司董事郭文義表示，很高興這次逾千名青年來到江門做交流。“開平是僑鄉，很多華僑早年去海外謀生，艱苦創業的精神很值得青年學習。”他說，這次青年來到大灣區的部分城市，可以趁機看看，瞭解祖國的發展，在此過程中也可以發現自身發展的機會，對自己也非常有幫助。



來源：文匯報