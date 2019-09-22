拜登子放蕩不羈　曾吸毒追寡嫂

中評社香港9月22日電／美國前副總統拜登宣布參選民主黨總統候選人提名時，他的次子亨特受到許多人的關注，因為亨特在拜登任副總統時曾任烏克蘭最大私營天然氣公司董事，受到媒體質疑，而且他生活不羈，因婚外情離婚，有吸毒及有財務問題，並在兄長身亡後，與守寡的嫂子約會。



據星島日報報道，現年四十九歲的亨特在耶魯大學法學院碩士畢業，執業律師。他因婚外情與前妻離婚後，在二○一五年追求其腦癌逝世兄長的遺孀，兩人分手後，他在五月娶了一名相識只有數星期的女子。他共育有三名子女。亨特在二○一二年加入海軍預備役，有少尉軍銜，從事公共事務，但其後被驗出對毒品呈陽性反應，在二○一四年初被開除。



俄羅斯RT電視台二○一四年報道，亨特出任烏克蘭最大私營天然氣公司“布里斯瑪控股”（Burisma Holdings）的董事。亨特發聲明表示他負責該公司的法務部門。但當西方國家試圖幫助烏克蘭脫離俄羅斯在能源方面的牽制時，時任副總統拜登的次子亨特加入烏克蘭的私人天然氣公司，並成為該公司董事會成員，受到媒體的質疑。



七十六歲的拜登之前考盧了很久才決定參選總統，原因之一就是擔心他的政敵會抨擊他的家人。拜登四月在費城宣布參選總統時，他的大部分家人都上台支持他，但亨特可能擔心他出現會分散外界對拜登的注意而缺席。

