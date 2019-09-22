埃及罕爆示威促總統下台

埃及多地爆發示威，要求總統塞西下台。路透社 中評社北京9月22日電／埃及多個城市前晚爆發罕見的反政府示威，抗議政府和軍方貪腐，要求總統塞西下台。由於埃及於2013年頒佈的緊急狀態至今仍然生效，未經當局批准的示威集會屬非法，警方發射催淚彈驅散示威者，並拘捕最少74人。



數以百計示威者前晚聚集在開羅解放廣場，高舉抗議政府的標語牌及呼喊“塞西下台”口號。警方迅速驅散及拘捕示威者，其後派出便衣警員在開羅市中心一帶巡邏，當局在事件中未接報有人傷亡。解放廣場正是2011年埃及民主運動推翻時任總統穆巴拉克的發源地。



商人發片反政府 號召群眾上街



今次示威由流亡西班牙的埃及商人阿里發起，他本月初在社交平台上載一段影片，指控塞西和軍方貪污，並大規模挪用公帑興建豪華酒店、總統府邸和塞西亡母墳墓，雖然未有提供證據，但片段迅即在網上瘋傳。他前日再發佈片段，呼籲埃及群眾上街示威。



塞西上周出席一個青年會議時否認指控，指責阿里惡意損害民眾對政府和軍隊的信任，警告民眾切勿上街示威。



埃及政府自2016年起實施緊縮政策，換取國際貨幣基金組織（IMF）提供救助貸款，導致物價飛漲，近1／3國民活於貧窮線下，國民對政府的不滿日增。



來源：法新社／美聯社