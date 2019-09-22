Google量子電腦大突破　遠勝超級電腦

中評社香港9月22日電／英國《金融時報》報道，美國太空總署（NASA）網站日前刊登科網巨企Google一名研究員的論文，稱Google的量子電腦已率先達到“量子霸權”（quantum supremacy，指量子電腦擁有的計算能力超越所有傳統電腦），功能超越當今最強大的超級電腦，為量子電腦領域的一大突破。該論文稱，當今最強大超級電腦約需一萬年才能完成的計算，該量子電腦可以用三分二十秒完成。



《金融時報》報道，他們日前發現一篇Google研究人員的論文，刊登在太空總署的網站上，聲稱他們使用量子電腦在三分二十秒內執行的一個複雜計算，假如用當今最強大的超級電腦Summit進行，約需一萬年。研究人員表示，這意味量子電腦實現了“量子霸權”，潛能超越傳統超級電腦。該篇論文的作者說：“這個實驗標誌著第一個只能在量子處理器上進行的計算。”研究人員稱，該系統只能進行一次單一的、技術性很強的計算，真正使用量子電腦解決實際問題還需要數年時間。



星島日報援引報道，量子軟件初創公司Riverlane的創始人布賴爾利表示，這是一個重要的里程碑，首次有人證明量子電腦能夠完全超越傳統電腦，這是一個了不起的成就。該篇論文其後在太空總署的網站被移除，美媒引述一名Google消息人士稱，這篇論文須待同行全面評估認證。



美國科技巨企包括Google、IBM、微軟、英特爾（Intel）等一些初創企業，一直在研製量子電腦。上世紀八十年代，諾貝爾物理學獎得主理查德·費曼等人提出構想，基於兩個奇特的量子特性——量子疊加和量子糾纏，構建“量子計算”。相比傳統電腦，量子電腦理論上運算能力將有幾何級數的增長，被認為將是下一代訊息革命的關鍵動力。這種超級計算能力，將為金融分析、氣象預報、藥物設計等大規模計算提供全新的方案。量子電腦還可以通過“模擬”，來解決科學研究中的一些未解之謎。中國也正努力開發量子電腦，與美國競爭。







