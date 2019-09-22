特朗普與烏總統通電話　八次促查拜登子黑材料

中評社香港9月22日電／美國媒體報道，總統特朗普今年七月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，八度要求對方調查民主黨總統熱門參選人拜登的兒子亨特，查其生意交易是否涉及貪腐，事緣亨特曾任一家烏克蘭天然氣公司的董事。《華爾街日報》指特朗普在一次通話中就“約有八次”，要澤連斯基與特朗普的私人律師朱利安尼合作調查亨特，以求挖出可打擊拜登角逐明年總統大選的黑材料。報道曝光後，拜登狠批特朗普濫權及貶損國家，已到了毫無底線的地步。有民主黨國會議員稱報道所指特朗普的行徑恐怖，構成彈劾理據。



美國媒體引述兩名知情的消息人士透露，特朗普和澤連斯基的通話是在七月二十五日進行。當時特朗普促澤連斯基調查拜登的兒子亨特（Hunter）。《華爾街日報》稱，特朗普在那次電話中大約八次向澤連斯基施壓，要他與特朗普的私人律師朱利安尼合作調查亨特在烏克蘭的生意，是否涉及貪腐。律師出身的亨特二○一四年加入烏克蘭天然氣公司“布里斯瑪控股”（Burisma Holdings）的董事局出任董事。該公司曾被指控有貪腐行為，但他本人沒有被指控任何不當行為。而他的父親拜登當時擔任副總統，對陷入動亂的烏克蘭事務介入甚深。



星島日報援引報道，據報特朗普私人律師、前紐約市長朱利亞尼今年五月曾計劃訪問烏克蘭，收集有關拜登的黑材料，但行程最後因引起爭議取消。朱利亞尼日前接受美國有線新聞訪問時承認，他曾要求烏克蘭政府調查亨特，因為拜登在出任副總統期間，曾要求烏克蘭當局把一名調查布里斯瑪控股的生意交易的烏克蘭檢察官革職。



當記者周五問及特朗普是否曾與澤連斯基談及拜登，特朗普說：“這無關我談些甚麼。”他沒有否認曾經這樣做，他還要求媒體“審視”拜登曾介入烏克蘭的事務。特朗普並強調他與外國領袖從來沒有不恰當對話。