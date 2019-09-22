大興國際機場：“中國速度”建造北京新地標

中評社北京9月22日電／天安門正南46公里，北京大興國際機場航站樓猶如展翅飛翔的鳳凰一般，在陽光下熠熠生輝，工作人員正在為9月30日前順利通航做最後準備。



從2015年9月大興國際機場開始建設至今，一座全球最大規模的單體航站樓平地而起。等到正式通航之時，大興國際機場與北京首都國際機場兩座大型國際航空樞紐將南北遙相呼應，北京將正式進入雙樞紐時代。



即將投入運營



近幾年，由於城市的發展和人們生活水平的提高，北京首都機場旅客吞吐量逐年增長，全年超負荷運轉已成為常態。



自2012年以來，航空公司在北京首都機場遭遇了申請航線難、申請時刻難等發展瓶頸。目前，每天有大約300個飛行架次無法安排，每年近1000萬人次的潛在需求被拒之門外。



2014年年底，總投資近800億元的北京新機場工程可行性研究報告獲批。自2015年9月，大興國際機場全面動工後，持續向世界展示著“中國速度”——2016年9月，地下結構工程“躍”出地面；2017年6月30日，航站樓鋼結構封頂；2018年12月，外立面裝修工程全面完成；2019年2月，飛行校驗結束；2019年6月30日，主體工程全部竣工。



此外，大興國際機場周邊配套道路、綜合管廊工程以及地鐵、城際鐵路等交通設施也均已通過驗收，這些配套工程的順利進行，也為大興國際機場9月底的投入運營提供了有力保障。



