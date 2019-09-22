中國8萬多民企幫扶10萬多個村助力精准扶貧

中評社香港9月22日電／中國數量眾多的非公有制企業積極參與“萬企幫萬村”精准扶貧行動。截止到今年6月底，中國共有8.81萬家民營企業進入精准扶貧台賬，精准幫扶10.27萬個村，其中建檔立卡的貧困村5.53萬個，幫扶建檔立卡貧困人口1163萬人。



新華社報道，全國工商聯副主席謝經榮在此間召開的第七屆中國慈展會上說，自2017年以來，全國工商聯先後組織中國光彩事業怒江行、寧夏行、南疆行、精品扶貧西藏行、民營企業南疆行，共計投資簽約合同項目500多個，合同金額3070億元，捐款捐物5.15億元。“萬企幫萬村”行動將產業扶貧作為主攻方向，堅持扶貧與扶志相結合，通過培訓貧困群眾提升技能、提高自我發展的能力和動力，截至目前產業投入753億元，產業幫扶628萬人。



2015年的10月，全國工商聯、國務院扶貧辦、中國光彩會正式發起“萬企幫萬村”行動，以民營企業為幫扶方，以建檔立卡的貧困村和貧困戶為幫扶對象，以簽約結對、村企共建為主要形式，計劃用3到5年時間，動員全國1萬家以上民營企業參與，幫助1萬個以上貧困村加快脫貧進程，助力精准扶貧。



據了解，“萬企幫萬村”行動啟動以來，取得了顯著的幫扶成效，成為民營企業參與扶貧的大平台和脫貧攻堅的大品牌。今年起，“萬企幫萬村”聚焦中國“三區三州”深度貧困地區和因病返貧人口等重點難點，以產業、就業、公益幫扶為重點，著力引導東部地區民營企業助力中西部貧困地區脫貧攻堅。