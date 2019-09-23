黃清賢答中評：兩岸緊張　台“斷交”乃必然

中華兩岸新時代交流協會理事長、南開大學台灣研究中心主任黃清賢（中評社 海涵攝） 中評社榆中9月23日電（記者 海涵）在22日召開的第二屆“兩岸一家親”學術論壇上，中華兩岸新時代交流協會理事長、南開大學台灣研究中心主任黃清賢接受了中評社記者訪問。黃清賢對台灣近期接連喪失“邦交國”一事表達看法說，這是兩岸關係緊張之後的必然結果，台灣的外交空間上基本還是奠基於兩岸關係的良好程度。談及蔡英文此前推動的“中共代理人修法”一事，黃清賢指出，民進黨此舉會讓台灣民眾陷入“動輒得咎”的恐慌之中，因此引發來訪兩岸民眾的反彈。近來“修法”一事已經漸緩，這也是出於其自身的困境。民進黨不能為所欲為，台灣民意是其必須要考量的重要因素。



在剛剛過去的一周內，台灣的“朋友圈”再度縮減。9月16日，南太平洋島國所羅門群島宣布與台灣斷交；9月20日，同為南太平洋國家的基裡巴斯宣布與台灣斷交。這是自2016年蔡英文上台執政以來，台灣失去的第六個和第七個所謂的“邦交國”。



黃清賢對此表示，台灣一周內接連斷掉兩個所謂“邦交國”是兩岸關係緊張之後的必然結果。事實上，台灣的外交空間上基本還是奠基於兩岸關係的良好程度。在當前兩岸關係變得緊張的局勢之下，台灣在外交空間上勢必受到一些影響。尤其是，當前台灣同大陸採取“敵我關係”的互動，與之相應，兩岸在外交戰場上的厮殺就會更加激烈。



“其實從這些‘邦交國’的角度來看，這些國家之所以要選擇邦交與或，乃是出於其國家資源獲得的考量，”黃清賢說，我們可以發覺，近年來大陸和台灣在經濟力量上面的對比是十分明顯的。如果台灣當局沒有一個良好的兩岸政策環境，則會失去兩岸在外交空間上存在的一種默契，造成這樣接連“斷交”的結果其實也是可預見的。



談及接連喪失“邦交國”多台灣島內的影響，黃清賢分析說，民進黨可能會認為，借由這些“斷交”事件可以順勢把逆境變成順境，將其轉化為一種“主權保衛戰”。可是這是物極必反的，當民進黨一直在操作這件事情、尤其是在90個小時之內連續失掉兩個“邦交國”的時候，民眾會怎麼看待這件事情？民眾或許會認為“我們的主權是要保護的”。但是，從中確實可以看出這條路其實是有問題的——“斷交”方面的問題對民眾本身的感受來說可能沒有那麼直接，但兩岸關係一旦緊張可能就會開始涉及台灣民眾身家性命的風險。所以我們可以看到台灣94個小時內連續失去兩個“邦交國”，島內其實沒有很大的聲音去支持民進黨。只有民進黨的蔡英文“總統”和一些“部長”在用慣用的手法在談論這種東西，其他人都會做一些反思，會思考這樣走下去對台灣是不是真的好。

