陳麗玲答中評談台“斷交”：蔡英文破罐破摔

新黨副秘書長、職業律師陳麗玲（中評社 海涵攝） 中評社榆中9月23日電（記者 海涵）新黨副秘書長、職業律師陳麗玲22日在第二屆“兩岸一家親”學術論壇上接受了中評社記者採訪。陳麗玲指出，對於接連喪失掉兩個“邦交國”一事，蔡英文目前的心態就是“破罐子破摔”，蔡英文當局技巧性地把喪失“邦交國”的責任推給大陸，以引起民眾“反中、抗中、仇中”的心理，從而在選舉上得到其選票利益，下一步棋就是為其“台獨”主張鋪路。



陳麗玲指出，五天丟掉兩個“邦交國”，“外交部長”還不用下台，這在台灣或在全世界歷史上是絕無僅有的。對於接連喪失掉兩個“邦交國”一事，蔡英文目前所有的動作就是把責任推給大陸，她目前的心態就是“破罐子破摔”。“蔡英文覺得目前已經夠爛了，也不在乎再多掉一個‘邦交國’”。在中國大陸崛起之後，台灣的“邦交國”會越來越少，蔡英文當局卻技巧性地把喪失“邦交國”的責任推給大陸，以引起民眾“反中、抗中、仇中”的心理，從而在選舉上得到其選票利益，下一步棋就是為其“台獨”主張鋪路。



陳麗玲說，一周內丟掉兩個“邦交國”對於民進黨當局似乎沒有什麼影響。在台灣民眾的意識裡，台灣一直是“金錢外交”，台灣維持“邦交”需要花很多錢。對於民眾來說，“與其要花很多錢鞏固一個‘邦交國’，還不如不要，所以斷了也好”。台灣的“邦交國”多一個少一個，對於台灣的執政黨和台灣民眾而言已經沒有任何意義了，這也是斷了“邦交國”在島內雖有一些風波、但濺不起很大的漣漪的原因所在。



她隨後指出，事實上，對於台灣的基層民眾來說，他們在世界各地若是遭遇到外交問題需要幫助的時候，都會拿著台胞證到各地的中國大使館尋求幫助，所以台灣民眾在意識形態上是沒有那麼看重所謂的“邦交國”的。



被問到“中共代理人修法”一事，陳麗玲直指，“對此，我有非常大的意見。”從律師的角度出發，陳麗玲認為，“中共代理人修法”一事是完全沒有立法基礎的，而且法理不通。蔡英文自己滿嘴“民主自由”，事實上“中共代理人修法”一事是破壞民主自由最嚴重的一個法。首先是違反“憲法”。台灣的“憲法”規定的是追求和平統一。那你憑什麼說我們是中共代理人，台灣學者來大陸參加學術會議的都是為了兩岸和平統一，是符合台灣“憲法”規定的，“憑什麼說我們是‘中共代理人’？”事實上“中共代理人修法”可以遠推到前一段時間的“國安五法”，更遠還可以推到“王炳忠事件”。王炳忠事件發生於此前我們去人民大會堂跟習總書記見面回來的第五天，王炳忠等被說是有“接受中資”，並被用“國安法”來非法搜索、調查，目前訴訟也還在進行中。所以不管是“國安法”還是“五法”還是“中共代理人修法”，無非都是民進黨要製造民眾的“寒蟬效應”，一方面抹黑中共，另一方面也要用心理的壓制，讓民眾盡量遠離中共。



陳麗玲說，我們講“兩岸一家親”，是因為這三十年來兩岸的交流已經非常緊密了。可是蔡英文當局就是要斬斷這樣一個聯繫。在“中共代理人修法”的過程中，事實上已經有非常多的台灣民眾心理出現了一些壓制，比方說會擔心“我去大陸了會不會怎麼樣”。在大陸的台商也有這種擔憂，大陸國企很多，他們會擔心只要自己跟大陸官方有一點資金上的往來，就會被民進黨當局冠以“中共代理人”的名號。民進黨慣用的“欲加之罪何患無辭”的手法是絕對有可能讓很多台灣人陷入這個法令而不自知。而且更重要的是，“中共代理人修法”的形式中，”“司法權”是非常強烈的，說實在是違反了“刑法”的立法原則，違反了法律的明確性原則。目前的話，“立法院”這周就要討論“中共代理人修法”，國民黨強烈反制，這個法會遲延一點。“所以我目前也在密切觀察，因為行政院的版本和民進黨的版本略有不同，有嚴格一點的和寬鬆一點的，我們都要採取措施來應對。”