選將難過哭了　柯：沒參與大選讓很多人失望

柯文哲說，他知道未參與大選讓很多人失望。(柯粉俱樂部提供) 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日公布第一波區域“立委”提名，全台共提名8人。由於柯未登記連署參選2020，鴻海創辦人郭台銘也未參選，許多支持者感到失落，記者會氛圍極特別，候選人蔡宜芳、李佳玲自我介紹時都哽咽，一度語塞講不下去。柯文哲直言，他為了履行對台北市民的承諾，沒有登記大選的連署，他知道很多民眾相當的失望，尤其是郭台銘也沒有登記參選。



今天的提名記者會原是民眾黨創黨之後的第一件盛事，因郭柯王結盟破局，氣氛變得很怪，柯爸柯媽、“學姊”黃瀞瑩都沒有露面。他為大家打氣表示，他和郭台銘沒有登記參選，讓這次的大選，可能又要淪為藍綠惡鬥的局面。不過我們還有政黨票，我們還有區域“立委”的選舉。台灣民眾黨要成為台灣人民的新選擇，我們一起努力。



柯文哲上午公布民眾黨2020大選主要訴求“藍綠推兩邊，民眾擺中間”，推出藍綠以外的“國會”新選擇，8位區域“立委”提名人，涵蓋北中南，平均年齡40歲左右，讓年輕人代表民眾黨打破藍綠，台灣擺脫意識形態的泥沼，大步向前邁進！



柯文哲更引用六年前“創造奇蹟的人”勉勵民眾黨的被提名人，強調“六年前，我走出台大醫院，以一個政治素人、無黨籍身分參與2014年台北市長選舉，結果很奇蹟似的當選了。”希望能在台灣政壇掀起一場不問藍綠，只問是非的改變，這是柯文哲在2014年沒有政治背景，沒有政黨資源擊敗兩大黨候選人的原因。



柯指出，民眾黨的誕生更是更是秉持“以台灣為名，以民眾為本”的精神去突破現今只有藍綠意識下的政黨框架，創造出一個藍綠之外新選擇，而民眾黨最大的目標，就是要去挑戰藍綠惡鬥下結構性的問題，透過民眾的力量成為“立法院”的關鍵少數，因此每一位區域“立委”，更是達成民眾黨進軍“國會”的重要關鍵，為民眾黨爭取更多民眾的認同，實現台灣政治劃時代的改變。