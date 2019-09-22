郭柯王結盟動向　柯P：沈澱一陣子再講

左起蔡宜芳、柯文哲、徐立信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）針對“郭柯王”結盟動向、是否支持中國國民黨前“立法院”王金平“參選到底”？台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日親自領軍公布第一波“區域“立委”提名”名單後受訪時表示，當時是大家一致支持鴻海創辦人郭台銘選2020，現在情況改變了，大家就再討論看看再講。郭台銘宣佈不登記連署參選，“雙方沈澱一陣子，大家再坐下來重新討論”，會比較能做出穩定的決策。



柯文哲也直言強調，“我很明白告訴你，從郭台銘宣布不選到現在，我們還沒見過面”，當時他跟郭說calm down一下、休息一下，大家沈澱下來再來總體討論。



“郭柯王”結盟在郭台銘“不參與2020連署競選”後，都還未見下一步動作，包括民眾黨第一波“立委”提名也未見郭董人馬，中國國民黨前“立法院長”王金平日前稱，他一定會“參選到底”，且與郭、柯文哲都保持聯絡，他跟郭本來就有約定，“郭參選我支持，我參選郭支持”。“郭柯王大聯盟”還沒形成，根本不可能去替民眾黨站台，只是有人一直在聯繫中。



民眾黨22日舉辦第一波“區域“立委”提名”記者會，柯文哲、前考選部長林嘉誠、市府顧問蔡壁如、周榆修、挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州等人出席，記者會現場有近200位柯粉出席力挺，年齡層包括老中青等世代，不再像之前多是年輕人的場子，會場的椅子都坐滿了，也有工作人員直接坐在階梯上，而由於現場座位有限，場外也有不少柯粉排隊想進場但進不來。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到王金平參選到底，民眾黨會不會全力支持？柯表示，我們這也需要討論過再回答，這種種大題目也不能在這邊回答，因為當時是大家一致支持郭台銘選，現在如果改變了，大家就再討論看看在講，現在沒辦法一下子就回答。



媒體追問“郭柯王結盟”還有在跟郭董聯繫？柯文哲說，當時因為郭台銘要退選，對我們來講也是shocked，郭當時有事先跟他講，閩南話說“緊事緩辦”，再這種重大決策後，如果大家都在震盪，應該是“雙方沈澱一陣子，大家再坐下來重新討論”，會比較能做出穩定的決策。