當母鴨帶小雞？柯皺眉欲言又止說再想想

台灣民眾黨22日舉辦第一波“區域立委提名”記者會，黨主席、台北市長柯文哲親自領軍公布名單。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）針對1122大選政黨推薦登記會不會是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的下一個選項？柯22日受訪時表情突然皺在一起，思考了好幾秒欲言又止，才笑道，他回去再想想，要選早就選了，今天台灣所有的困境絕不是換一個“總統”就能解決，我們需要的是政治文化的改變。



民眾黨22日舉辦第一波“區域“立委”提名”記者會，全台共提8人，柯文哲、前考選部長林嘉誠、市府顧問蔡壁如、周榆修、挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州等人出席，記者會現場有近200位柯粉出席力挺，年齡層包括老中青等世代。不再像之前多是年輕人的場子，會場的椅子都坐滿了，也有工作人員直接坐在階梯上，而由於現場座位有限，場外也有不少柯粉排隊想進場但進不來。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到在缺乏母雞的情況下，自己會出來當母鴨？柯表示，作為黨主席，會盡我們的力量去協助，但一個新興政黨，我們又很不喜歡募一大堆錢，幾百萬元、幾千萬元的搜刮，在選舉資金上恐怕沒辦法像搭高鐵會掉新台幣三百萬元一樣。



媒體追問會不會考慮1122這個選項？接受親民黨或時代力量推薦參選？柯文哲表情突然皺在一起，思考了好幾秒欲言又止，才笑道，他回去再想想，要選早就選了，常常人要相信自己講的話，“改變台灣從首都開始，改變文化從台北開始，今天台灣所有的困境決不是換一個“總統”就能解決，作為一個實際執政的人，我們需要的是明治維新、政治文化的改變，讓財政紀律、務實、法治、講究數據、效率這種文化可以在台灣政治實現，恐怕更重要。



柯文哲認為，如何達到改變政治文化的目標，是他內心很猶豫的問題，他也不能斬釘截鐵回答什麼，我們台灣人民還是需要思考，我們需要的是政治文化、社會文化的改變，這個改變決不是換個“總統”就能解決。