楊毅周：兩岸一家親推動兩岸人民一起前進

中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 海涵攝） 中評社榆中9月23日電（記者 海涵）中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周22日出席第二屆“兩岸一家親”學術論壇並致開幕辭。楊毅周指出，“兩岸一家親”是推動兩岸人民一起前進的力量，是兩岸同胞堅持一個中國原則的情感基礎，是深化兩岸融合發展、實現兩岸同胞心靈契合的和平統一認同的重要條件。面對當前兩岸關係的複雜形勢，繼續秉持“兩岸一家親”理念應該做到，深入探討實現祖國和平統一目標的方法與路徑，把習近平總書記“1.2”講話落到實處，準確研判台灣民情的變化特點和發展規律，更好地堅持“兩岸一家親”理念，分析預判台灣地區領導人選舉形勢，為兩岸同胞攜手團結共同反對“台獨”未雨綢繆。



楊毅周指出，台灣和大陸已經分隔70年，至今仍存在著嚴重的政治對立，但兩岸人民總是能夠衝破隔閡，推動交流合作的努力從未停止。“從發表《告台灣同胞書》到實現兩岸領導人歷史性會晤，從完全隔絕到實現三通，從相互敵對到協商談判，我常常思考，兩岸關係存在的很多問題一時不易解決，是什麼力量推動兩岸人民一起前進？”這個答案就是“兩岸一家親”。兩岸同胞是一家人，有著共同的血脈和精神，有著共同的歷史和文化，有著骨肉天親的共同連接，有著兩岸走近、同胞團圓的共同心願。這是與生俱來、渾然天成的，是不可磨滅的，沒有什麼力量能把我們割裂開來。因此，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念上的重要講話中明確指出，“兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然感情和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！”這樣的天然感情和民族認同就是“兩岸一家親”。



他表示，“兩岸一家親”是兩岸同胞堅持一個中國原則的情感基礎，是深化兩岸融合發展、實現兩岸同胞心靈契合的和平統一認同的重要條件。因此，“兩岸一家親”對於最終完成祖國統一，共同實現中華民族偉大復興具有十分重要的意義。習近平總書記的對台重要講話，貫穿著就是“兩岸一家親”的理念。十八大以來，祖國大陸正是秉持“兩岸一家親”理念，認真貫徹落實習近平總書記的對台重要論述，提出了同等待遇等惠台政策，努力推動兩岸關係融合發展，為台灣同胞分享祖國大陸的發展成果提供了重要的機遇，維護了兩岸關係和平發展的大局，推進了祖國和平統一的進程。



楊毅周坦陳，我們也看到，“兩岸一家親”也正在逐漸受到侵蝕。近來，蔡英文當局不僅不承認體現一個中國原則的“九二共識”，反而變本加厲地加快其“台獨”的步伐。為此，他們大肆抹黑大陸的惠台政策，攻擊“一國兩制”，極力歪曲習近平總書記的對台重要講話精神，推出一系列“反中”“恐中”的政策和做法，阻礙兩岸的交流合作，製造兩岸對立對抗的“綠色恐怖”，損害兩岸同胞的利益和感情，使兩岸和平穩定發展的局面受到嚴重挑戰。

