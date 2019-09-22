猶他州巴士事故致中國遊客4死26傷

中評社北京9月22日電／中國駐美國大使館21日說，美國猶他州20日發生的巴士事故導致4名中國籍遊客死亡，26名中國籍遊客受傷。中國大使館將全力會同有關方面共同做好善後工作。



中國駐美大使館在其官網上發布信息說，大使館工作組連夜驅車600公里，到不同醫院看望傷員，聯繫死者家屬，轉達中國政府、國務院領導同志慰問，配合美國警察、醫院等部門全力開展救治、安置、安撫工作。



中國大使館感謝美方第一時間通報情況以及在應急響應、救治傷員中表現出的專業素養，向猶他州華僑華人、留學生、教師志願者隊伍所做無私奉獻致敬。大使館將全力會同有關方面共同做好善後工作，期待繼續得到各方積極配合。



當地時間20日中午，一輛旅遊大巴在猶他州布賴斯峽穀國家公園附近發生嚴重車禍。猶他州高速公路巡警表示，事發時旅遊大巴正在前往布賴斯峽穀國家公園的路上，車上包括司機在內共有31人。



事發地加菲爾德縣地廣人稀，當地政府呼籲會說中文的志願者前往醫院提供幫助。



猶他州高速公路巡警的最新通報說，受傷的遊客中有5人傷勢嚴重。初步調查顯示，旅遊大巴在行駛時向道路右側偏移，司機向左打方向盤時用力過度導致大巴翻車，大巴在翻滾一周後撞在道路左側的護欄上。



布賴斯峽穀國家公園景色獨特，每年吸引大約200萬名遊客，也是吸引眾多中國遊客的美國主要國家公園之一。



（來源：新華網）