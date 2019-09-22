“淄博非遺台灣巡展”展現精彩齊魯文化

中評社北京9月22日電／伴隨著鑼鼓聲，五音戲非遺傳承人呂鳳琴開始表演經典戲目《王小趕腳》。只見她眼睛靈動有神，嗓音甜美圓潤，贏得觀眾熱烈掌聲。



這是“2019淄博非遺台灣巡展”上的一幕。據介紹，這是山東省淄博市第二次將非遺帶進台灣。主辦方期望通過以“共享、交流、傳承、發展”為主題的巡展，讓更多台灣民眾認識和了解中華文化，讓傳統經典重放異彩。



五音戲是淄博的地方戲，原名肘鼓子戲，屬於獨有地方劇種，以唱腔優美動聽、語言生動風趣、表演樸實細膩而著稱。此次隨巡展入台演出，讓台灣觀眾一飽眼福，體驗到五音戲的魅力。除了傳統戲曲，主辦方還安排了剪紙、雨點釉、葫蘆畫等7項非物質文化遺產項目展示，吸引台灣民眾前來觀看。



在開展儀式上，“齊氏剪紙技藝”代表性傳承人齊元花展示了一副3米長的剪紙作品，上有“兩岸一家親，共築中國夢”字樣。她介紹說，這是花了3天時間創作完成，採用傳統團花形式，每個字被六條金魚和水波紋環繞，“水和魚是不可分割的，如同兩岸一家親”。她還帶來了戲曲臉譜、十二節氣、青花瓷等許多包含傳統文化元素的作品。



名為《寶島春輝》的葫蘆畫也格外醒目，這是傳承人王玉濤耗時半個月為展覽專門製作的，也是參展葫蘆中個頭最大的一個。高69厘米的葫蘆，上下兩半分別用毛筆繪出海峽兩岸的山水風光。“寶島山水美，通過這個作品我想傳達一種祝福，希望兩岸能夠通過傳統文化的紐帶越來越親。”王玉濤說。



淄博市文化和旅遊局副局長張振香致辭表示，去年在台北舉辦了首屆中華瑰寶台灣非遺展，得到各界大力支持。此次再來辦展，希望把淄博與台灣同胞的親情連結得更緊密，促進交流合作、發展共贏，讓古老的中華優秀傳統文化煥發出強大生命力。



“2019淄博非遺台灣巡展”在台北市鬆山區舉辦，為期兩天。展出期間，還將有來自淄博的表演藝術家為當地民眾獻上各項演出。



（來源：新華社）