蔡英文博士論文惹議　柯文哲再呼籲公開透明

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）蔡英文博士論文風波鬧不停，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日親自領軍公布第一波“區域“立委”提名”名單後受訪時表示，他前幾天已經表達過“拿出來就好了”，就可以杜絕很多爭議，就像他當年的MG149案一樣，對於公開透明，我們是有態度的。



蔡英文留學英國倫敦政經學院(LSE)的博士論文事件，遭獨派團體喜樂島聯盟緊追不捨，陳水扁與代表喜樂島參選2020的呂秀蓮都公開喊話，蔡英文若是被冤枉，就把畢業證書和博士論文拿出來讓大家“聞香”一下。柯文哲日前也呼籲，乾脆把論文拿出來公開就好了嘛，如果蔡英文要押到最後一秒才拿出來，這就太“選舉戰略”了。



民眾黨22日舉辦第一波“區域“立委”提名”記者會，柯文哲、前考選部長林嘉誠、市府顧問蔡壁如、周榆修、挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州等人出席，記者會現場有近200位柯粉出席力挺，年齡層包括老中青等世代，不再像之前多是年輕人的場子，會場的椅子都坐滿了，也有工作人員直接坐在階梯上，而由於現場座位有限，場外也有不少柯粉排隊想進場但進不來。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到蔡英文的論文風波，柯表示，他前幾天已經表達過了，就拿出來就好，就可以杜絕很多爭議，就像當年的MG149案，他就乾脆全部帳戶公開就好，很清楚我們又沒把錢放在口袋裡。他也認為北市府在他當市長後，你們去調查數據，很明顯台北市的貪污案少了，對於公開透明，我們是有態度的。