朱衛東：高度重視防範兩岸風險挑戰

中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員朱衛東（中評社 海涵攝） 中評社榆中9月23日電（記者 海涵）22日，中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員朱衛東在第二屆“兩岸一家親”學術研討會開幕致辭時說，當前台海局勢可能因未來兩場台灣和美國的重要選舉而出現一些值得警惕的、重大的、苗頭性的動向，包括明年“二合一”選舉對台灣未來發展的深層次影響、民進黨當局執政對兩岸關係長遠發展帶來的風險挑戰、中美戰略博弈升級背景下美台關係失控帶來的風險。朱衛東表示，這些風險挑戰目前來看都是可控的，只能構成短期的局部的不確定性，不會形成整體的大方向的不確定性。



朱衛東表示，當前，台灣政局跟兩岸關係的發展即將進入一個關鍵的十字路口，在這樣一個敏感的時刻，舉辦第二屆“兩岸一家親”學術論壇，共同探討台灣局勢、兩岸關係的發展以及如何落實習近平總書記“1.2”講話，別具意義。



他指出，中國大陸一直保持著顯著的戰略優勢和日益強大的塑造力，並主導著兩岸關係的前進方向。但是，面對百年未有之大變局，特別是當前台海局勢可能因未來兩場台灣和美國的重要選舉而出現一些值得警惕的、重大的、苗頭性的動向，需要我們保持一種憂患意識和底線思維，高度的去重視，嚴加防範，積極應對台海局勢中出現的各種“灰犀牛事件”、“黑天鵝事件”，全力化解兩岸關係發展中的重大的風險，把握正確的方向，來鞏固有利於兩岸統一的態勢。我們要高度重視防範未來一個時期兩岸關係的風險挑戰，具體有以下幾點：



第一，要高度重視明年“二合一”選舉對台灣未來發展的深層次影響。朱衛東表示，明年初台灣的選舉絕對不是像民進黨現在所宣傳的那樣，是一個“抗中保台”、所謂”顧主權”之戰。對台灣民眾而言，這場選舉其實是一個“討厭蔡英文”還是“信任韓國瑜”之戰。其中所透露出的實質意義在於，這次“二合一”選戰對台灣老百姓來說是一場重要抉擇，這個抉擇關乎台灣民眾是繼續忍受蔡英文四年無能的執政還是支持韓國瑜開創一個全新的未來，是繼續支持民進黨在兩岸關係上搞對抗、自取其辱還是兩岸關係要重新攜手、合作雙贏，是繼續保蔡英文的少數權貴集團還是顧廣大的台灣市井市民、苦民所苦。從更長遠的意義來看，這次選戰也是有關於兩岸“和與戰”的抉擇。蔡英文這樣任性地蠻幹，繼續搞“台獨”，遲早會引發兩岸的戰爭。分析這次選舉競選主軸的實質意涵，是想告訴大家，在歷史的關頭，人民是創造歷史的主人。在這樣的關鍵時刻，相信台灣民眾一定會為了自己、為了子孫、為了未來，作出一個正確的抉擇。

