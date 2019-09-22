香港各界多種形式慶祝新中國成立七十周年

中評社香港9月22日電／為慶祝中華人民共和國成立70周年，連日來，香港各界舉辦了文化展覽、文藝晚會、宴會、酒會等多種形式的多場活動。



9日晚，500多名文化藝術界人士齊聚香港會展中心，同賀國慶，場面熱鬧歡慶。香港文化藝術界慶祝中華人民共和國國慶籌委會主席霍震霆致辭祝願祖國繁榮昌盛，香港和諧安定。



香港戲劇界國慶籌備委員會16日舉行了聯歡宴會，慶祝新中國成立70周年。現場觀眾全體起立，齊唱國歌。多位演藝人士演出了粵劇、昆劇等經典作品。



香港中華總商會12日舉辦了午餐會，多位嘉賓探討如何發揮香港所長，貢獻國家所需。



香港中華出入口商會16日舉行酒會慶祝國慶，全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官林鄭月娥和數百位商界人士出席。



港區省級政協委員聯誼會日前舉行酒會，近500位會員和香港各界精英人士共同慶祝新中國成立70周年。新界社團聯會、九龍社團聯會等機構也紛紛舉辦酒會，表達對祖國的祝願。



香港各界還舉辦了一系列文化活動，表達對祖國的美好祝願，豐富了市民的精神生活。



16日，由香港翔韵藝術團主辦的“慶祝新中國成立70周年‘不忘初心’音樂會”在香港大會堂舉行。多位青年歌唱家熱情謳歌祖國，與逾千名香港市民共同為祖國獻上祝福。



17日，香港中華文化總會主辦的“2019繪夢香港赤子心——中外名家書畫美術大展”舉行。當晚，香港音樂舞蹈界舉行慶祝國慶聯歡晚會，數百名文化界人士歡聚一堂，以精彩的表演共賀國慶，祝福祖國繁榮富強、香港和諧發展。



香港大公文匯傳媒集團舉辦了“同是追夢人”大型巡回展覽，展出的2000張珍貴圖片現已出版發行。主辦者希望讀者尤其是年輕一代，能從中看清香港與祖國榮辱與共的發展脈絡，珍惜機遇，把小我融入大我。



（來源：人民網－人民日報）

