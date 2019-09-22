不預估當選席次　柯：學姊問題要去問學姊

左起蔡宜芳、柯文哲、徐立信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日親自領軍公布第一波“區域“立委”提名”名單，全台共8人。他會後受訪時批評，單一選兩票制是當年國民黨、民進黨合謀確保壓制台灣第三勢力出頭的體制，民眾黨區域“立委”選舉很困難，但我們有目標，剩下的就是全力以赴。



至於台北市政府副發言人、“學姊”黃瀞瑩會不會是下一波名單，甚至是被列入不分區域“立委”？柯文哲話說得十分保守，學姊的問題，你應該直接問學姊，我們要尊重每個人都是獨立個體，要給她最大的自主性。



民眾黨22日舉辦第一波“區域“立委”提名”記者會，柯文哲、前考選部長林嘉誠、市府顧問蔡壁如、周榆修、挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州等人出席，記者會現場有近200位柯粉出席力挺。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到預估民眾黨能夠有幾席“立委”？如何突破單一選區兩票制下藍綠夾殺？柯批評，在目前憲政體制下，單一選區兩票制是第七次“修憲”，也就是國民黨跟民進黨兩個共同“修憲”，目前的制度就是對國、民兩黨有利，“當時兩個黨合謀確保壓制台灣第三勢力的出現”，所以區域“立委”的確很困難，但是凡事要有第一步，所以要謝謝這些年輕人願意出來挑戰困難。



柯文哲舉例強調，很多事情做不一定會成功，但是不做一定不會成功，就像這一日雙塔要騎520公里，因為他從來沒騎過，也不知道能不能騎完。台灣從1996年至今長達20多年的藍綠泥淖，總是要有人要勇敢去突破，這是這場“立委”選舉最大的意義，我們至少能勇敢地去突破。



柯文哲說，我們也很清楚記取過去所謂第三勢力新黨、親民黨、台聯、時代力量等政黨犯的錯誤，一直在統獨這條軸線上競爭的經驗，如果你賣的產品看起來一樣、通路商一樣、廣告也一樣，一定是目前市佔率最高的公司，這也是為什麼他高舉“國家”治理當作競選主軸。台灣不能一遇到困難就推到藍綠統獨爭論上，這個“國家”更重要的是效率、數據、溝通。過去“國家”治理的理念從沒被當作選舉主軸，而這是我們要去強調的。



媒體追問預估會有幾席“立委”？柯文哲僅淡淡地回，就像2014，我們有目標，剩下的就是全力以赴。



至於提名的方式是不是針對綠營，並對藍營釋放友善訊號？柯文哲指出，這是第一波，未來還會有第二波、第三波、不分區“立委”，我們不再把藍綠當作唯一的政治訴求，開始高舉“國家”治理的理念，20多年來們沒辦法脫離藍綠泥淖，這關沒過就只能繼續沈淪，要脫離藍綠泥淖才能大步向前走。