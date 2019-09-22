赴南蘇丹維和步兵營獲＂和平榮譽勛章＂

（来源：中新网） 中評社北京9月22日電／20日，聯合國駐南蘇丹特派團（聯南蘇團）授予中國第5批赴南蘇丹（朱巴）維和步兵營全體官兵“和平榮譽勛章”，表彰他們為維護南蘇丹和平事業作出的貢獻。



聯南蘇團部隊總司令沙伊萊什·蒂內卡爾中將在致辭中對中國官兵的專業和奉獻精神給予了充分肯定，向中國對聯合國維和事業所作出的貢獻致以誠摯的謝意。



他說：“中國維和步兵營官兵素質過硬、能力突出、紀律嚴明，今天我作為聯南蘇團的代表，為擁有中國維和步兵營這樣的維和部隊感到自豪，你們樹立了執行維和任務的典範，是我們整個聯南蘇團的最高標準，更是聯南蘇團所有維和部隊學習的榜樣！”



中國駐南蘇丹大使華寧、蒂內卡爾中將、聯南蘇團部隊副總司令張毅軍少將等嘉賓代表為維和官兵逐一佩戴“和平榮譽勛章”。授勛結束後，中國官兵表演了捕俘拳和捕俘刀、太極拳、刺殺操、舞龍4個節目，受到在場嘉賓的高度讚揚。



“昨天的成績造就今天的輝煌，今天的輝煌又是明天新的起點。”維和步兵營營長郭猛表示，該營將始終銘記“忠實履行使命，維護世界和平”的維和宗旨，以更高的熱情、更大的努力投身維持和平事業，展示中國軍人形象，竭力為南蘇丹和平建設作出更多更大的貢獻。



據郭猛介紹，該營主要擔負聯合國營地和1號難民營觀察警戒、武器禁區巡邏、短途巡邏、武裝護衛以及其他臨時性任務。自2018年11月部署到任務區以來，圓滿完成短途巡邏18次、聯南蘇團副特別代表住所武裝護衛5個月等任務，處置聯合國營地周邊偷盜、聚集遊行、攜帶武器進入武器禁區等各類情況700餘起，累計出動兵力16.2萬餘人次、車輛2.4萬餘台次，行駛里程29.3萬餘公里，用實際行動履行了中國軍隊維護世界和平的莊嚴承諾，贏得了聯南蘇團、當地政府和民眾的高度贊譽。



（來源：新華網）