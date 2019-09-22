美國對伊朗再施壓　打出制裁和增兵兩張牌

中評社北京9月22日電／美國繼續針對伊朗在海灣拉幫結派，以應對沙特阿拉伯石油設施遇襲，20日打出“制裁”和“增兵”兩張牌，但沒有擺出立即對伊朗動武的架勢。



【防導彈？】



美國總統唐納德·特朗普20日在白宮會晤澳大利亞總理斯科特·莫裡森時宣布對伊朗追加制裁。同時在場的美國財政部長史蒂文·姆努欽說，美方已經切斷伊朗所有資金來源。



據美國財政部發布的聲明，最新制裁對象是伊朗中央銀行、伊朗國家發展基金和一家伊朗企業。聲明說，制裁對象長期向伊朗伊斯蘭革命衛隊等軍事組織提供財政支持。



美國國務卿邁克·蓬佩奧說，這輪制裁是美國對“伊朗襲擊沙特”的回應，美國對伊朗的“極限施壓”仍將繼續。



同一天，美國國防部長馬克·埃斯珀和參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德召開記者會，宣布特朗普已經批准向海灣增兵。兩人說，增兵是應沙特和阿拉伯聯合酋長國要求，“屬於防禦性質”，主要涉及空中力量和導彈防禦。



埃斯珀聲稱，這是美方加強盟友安全的“第一步”，不排除後續會有更多舉措。鄧福德說，美方今後幾天將討論增兵的具體細節，但規模應該不超過數千人。兩人拒絕回答美軍是否會向海灣增派軍艦和航空母艦。



多名不願公開姓名的美國官員告訴美聯社記者，美方這次可能增兵數百人，在沙特和阿聯酋增加部署“愛國者”導彈防禦系統和雷達。