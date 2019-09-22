法國巴黎警方逮捕上百名暴力示威者

中評社北京9月22日電／法國巴黎市警察局21日宣布，截至當天傍晚，在處置當天“黃馬甲”等遊行示威活動中，共逮捕164名暴力分子，對395人開出罰單。巴黎市檢察院當晚宣布，被逮捕者中已有120人被拘留。



法國內政部長卡斯塔內當晚在社交媒體上發文說，感謝警方為維護秩序做出的努力。他說：“暴力分子被逮捕，破壞行為被制止。”



據報道，巴黎警方當天部署了7000多名警力。巴黎市警察局長迪迪埃·拉勒芒20日說：“巴黎香榭麗舍大街已經被列入禁止遊行區域，任何人違反禁令都將立即面臨罰款。”



除警方外，巴黎消防部門21日也採取了特殊措施，為消防員配備摩托車和便攜滅火器，增加機動性，及時處理火情。



21日，法國發生第45輪“黃馬甲”抗議活動，巴黎等地還舉行了氣候變化遊行。部分暴力分子混入遊行隊伍，企圖實施暴力破壞行為。警方在執法過程中使用了催淚瓦斯。



由於本周末遊行與歐洲遺產日重合，包括凱旋門和巴黎大、小皇宮博物館在內的多處景點古跡宣布，出於安全考慮，取消在遺產日期間向公眾免費開放的計劃。法國總統馬克龍20日呼籲遊行者“保持冷靜”，不要干擾參加歐洲遺產日活動的民眾。



自去年11月17日第一次“黃馬甲”運動爆發以來，多次發生嚴重暴力打砸事件和警方與遊行隊伍的激烈衝突。在處置“黃馬甲”暴力遊行時，法國警方依法逮捕大批暴力分子。據法國內政部發布的數據，自“黃馬甲”運動發起以來，警方已拘捕上萬人。



（來源：新華網）