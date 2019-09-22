200餘款App被建議整改　理財類成重災區

中評社北京9月22日電／ 記者從正在舉辦的2019年國家網絡安全宣傳周獲悉，截至目前，App違法違規收集使用個人信息專項治理工作組已經評估近600款用戶量大、與民眾生活密切相關的App，並向其中問題嚴重的200餘款App運營者告知評估結果，建議其及時整改，整改問題達800餘個。



中央網信辦網安局相關負責人表示，將繼續完善相關文件標準，加大治理力度，不斷提升App個人信息保護水平。



App普遍違法違規過度索權，理財貸款類是重災區



中央網信辦網安局副局長楊春艶表示，在App專項治理方面，已研究制定一系列App個人信息保護相關技術指導文件和政策文件，開發了舉報平台，建立專門針對App違法違規收集使用個人信息的舉報渠道“App個人信息舉報”微信公眾號，截至目前已收到9000餘條舉報信息。



專項治理工作組專家何延哲告訴記者，他們對包括餐飲外賣、地圖導航、網上購物、金融借貸、即時通訊、社區社交等近20大類共計100個App進行用戶信息收集情況統計。統計結果顯示，很多App都存在強制超範圍索要權限的情況，平均每個App申請收集個人信息相關權限數有10項，而用戶不同意開啟則無法安裝或運行的權限數平均為3項。



據統計，我國境內應用商店數量超過200家，上架應用近500萬款。這些App在提供方便的同時，卻成為個人信息洩露的“漏鬥”，強制授權、過度索權、超範圍收集個人信息的現象大量存在，包括手機號、通訊錄、通話記錄、短信等在內的關鍵個人隱私信息存在外洩隱患。在App面前網民幾乎是透明的。



其中，理財貸款類App成重災區，多款理財貸款類App被“點名”。甚至一些個人信息被App收集過來之後，成為“套路貸”公司開發業務、催收貸款的工具。



公安部相關專家介紹，某網絡貸款App開發公司為多家“套路貸”公司提供App開發集成服務，並開設公司，採用技術手段在網上扒取用戶的通話詳單、充值記錄、消費記錄，用以判斷受害人消費能力和家庭準確住址。