足協：取消張鷺在國家隊的集訓、比賽資格

中評社北京9月22日電／據中國足球協會官方網站消息，根據9月21日天津公安局河東分局情況通報，天津天海足球俱樂部球員張鷺涉嫌危險駕駛罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。



中國足協對這一事件高度重視。張鷺作為國家隊備戰2022世界杯預選賽大名單的球員，涉嫌違法犯罪行為，中國足協對此極為痛心並深感自責。對於國家隊管理出現的問題，責成國家隊領隊劉殿秋做出深刻檢查。同時也將以此為誡，進一步加強對國家隊的管理，強化球員個人修養和素質水平的提高，塑造、維護良好的公眾形象，並將加大對各種違規違紀行為的處罰力度。



中國足協決定，立即取消張鷺在中國國家隊的集訓、比賽資格，並停止參加中國足球協會舉辦的所有正式足球活動，同時將持續關注此案進展情況，並將依據有關部門的正式處理結果，做出進一步的嚴厲處罰。



天津天海俱樂部球員在過去兩年多次出現涉嫌醉酒駕駛機動車的違法行為，影響惡劣。中國足協決定對天津天海俱樂部提出通報批評，責成俱樂部對日常管理進行整改，並向中國足協提交整改報告。希望天津天海俱樂部進一步加強對球員的管理，規範球員行為。



希望各級俱樂部和廣大球員引以為戒，加強自我管理，珍惜當前良好的足球發展環境，共同維護中國足球良好公眾形象。



（來源：人民網）