新疆博州副州長馬合木提江·巴拉提被調查

中評社北京9月22日電／據新疆維吾爾自治區紀委監委消息：新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州副州長、兵團第五師黨委常委、副師長馬合木提江·巴拉提涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。



馬合木提江·巴拉提簡歷



馬合木提江·巴拉提，男，維吾爾族，1963年1月出生，新疆精河人，1981年8月參加工作，1985年1月加入中國共產黨，研究生學歷（2001年7月中央黨校研究生院黨的學說與黨的建設專業）。



1978年10月至1981年7月，博州農業機械化學校農業機械化專業學習；



1981年7月至1991年10月，精河縣司法局幹部；



1991年10月至1992年5月，博州司法局幹部；



1992年5月至1992年12月，博州司法局公證律師科副科長；



1992年12月至1997年5月，博樂市烏圖布拉格鄉鄉長；



1997年5月至1998年4月，博州黨委宣傳部副部長；



1998年4月至2001年9月，博樂市黨委副書記；



2001年9月至2006年8月，博州紀委副書記；



2006年8月至2009年11月，博州阿拉山口口岸黨委副書記、管委會主任；



2009年11月至2012年3月，博州副州長；



2012年3月至今，博州副州長、兵團第五師黨委常委、副師長。



（來源：中央紀委國家監委網站）