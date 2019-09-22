《漢字》國際巡展走進法國裡昂

中評社北京9月22日電／20日，中國文字絲路行——《漢字》國際巡展在法國裡昂證券宮揭幕。本次展覽旨在慶祝新中國成立70周年、留法勤工儉學運動100周年、中法建交55周年，聚焦漢字非物質文化遺產傳承與設計創新兩個方面，介紹漢字發展脈絡，同時展出王羲之《蘭亭集序》、陸機《平複帖》等中國古代書法藝術作品，以及漢字藝術在時裝、珠寶等方面的藝術呈現。



中國駐裡昂總領事陸青江致辭表示，裡昂是“一帶一路”歐洲段的重要城市，古老的絲綢之路為中法兩國具有悠久歷史的經貿往來架通了橋梁。漢字是世界文明史上的偉大創舉，文化是中法兩國人民友好交往的基礎，希望中法之間的友好交流能夠以兩國間源遠流長的情誼為底色，以漢字作為連接而永世傳承。



主辦方代表、經濟日報社副社長林躍然表示，作為中國文化的最重要組成部分，漢字及其藝術呈現出華夏民族審美觀與心靈世界。希望中國漢字文化能夠給法國朋友帶來別樣的“文化風景”。



裡昂外事局局長克里斯托夫·莫尼耶表示，《漢字》國際巡展打開了一個奇特的文化窗口，讓法國公眾在神奇的漢字之旅中，進一步走近中國，感知中國的悠久古老、繁榮發展和日新月異。



法國歷史學家伯納德·布裡澤表示，今年對於中法關係具有重要意義。本次展覽作為陸續展開的中法文化交流活動之一，非常獨特和務實。



此次展覽由經濟日報社、中國僑聯、中國駐裡昂總領事館牽頭，中國文字博物館聯合河南省僑聯、河南省人民政府新聞辦公室等單位承辦。



（來源：人民網－國際頻道）