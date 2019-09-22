《中國機長》張涵予袁泉暢談拍攝經歷

中評社北京9月22日電／由真實事件改編的電影《中國機長》21日在成都舉行媒體見面會，導演劉偉強攜主演張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛、李沁、雅玫、高戈齊齊現身，與成都媒體們一同分享電影拍攝過程中的難忘瞬間。



《中國機長》由2018年5月14日四川航空3U8633航班成功處置特情真實事件改編而成。當日，航班從重慶至拉薩飛行途中，在9800米高空駕駛艙右側風擋玻璃破損脫落，導致座艙失壓。隨後，機組成功處置，在成都雙流國際機場安全備降，確保了機上119名旅客和9名機組人員的安全。中國民用航空局和四川省授予四川航空3U8633航班機組“中國民航英雄機組”稱號，授予機長劉傳健“中國民航英雄機長”稱號。劉傳健也被中國網友稱為“中國版薩利機長”。



見面會現場，張涵予坦言整個電影中大家並沒有刻意煽情，“這部電影實際上我們拍得很克制，從導演到演員，都非常克制，我們沒有刻意的煽情，沒有去誇大去煽情去怎麼樣，我們盡量讓所有的細節讓觀者們信服，所以大家會看到，所以你感覺到很驚心動魄。”



張涵予直言，電影拍攝之前他和劉傳健溝通交流了很多，心裡真的對他五體投地的佩服。張涵予還透露，電影裡有一個細節，就是開場他用冷水洗澡，“他告訴我他可以一口氣憋4分鐘，所以當在高原缺氧的情況下，在寶貴的4分鐘裡讓飛機下降，這是要有非常專業的駕駛技術和強大的心理素質。所以抓住這點對我創作上有很大的幫助。”



談及拍攝故事，袁泉表示，她非常幸運可以通過電影讓大家深入了解空乘這個職業。“其實從乘務長到後艙的每一位乘務員，包括安全員都是積年累月的經過非常專業的訓練，這個訓練包括技術上的訓練和心理建設，如何做到在突發事件的情況下，把自己的恐懼在瞬間降到低點，拿出自己的職業態度去面對乘客，去帶領她做最安全的一些準備。”



此次劇組主創全部現身成都也顯示出對於成都的重視。導演劉偉強透露，成都對於他算非常熟悉的地方，因為1997年就來成都拍戲，＂所以成都對我來說是一座很熟悉的城市，來到這兒就好像是我第二個家，因為很多的工作人員家屬全是四川人，雖然我不是，但我對成都很有感情。成都真的很棒，他們真的動員很多部門配合我們，不簡單的。”



（來源：中國新聞網）