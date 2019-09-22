汽車零部件巨頭為何紛紛投資中國市場？

中評社北京9月22日電／儘管全球車市不振，儘管今年以來車企淨利潤大多下滑，但依然擋不住跨國零部件巨頭投資中國市場的熱情。



9月7日，訪問中國的德國總理默克爾出席了偉巴斯特武漢新工廠的啟動儀式。此前，博世集團汽車多媒體事業部未來駕駛艙（上海）技術中心於浦東剛剛啟用。幾乎與此同時，日本電裝在中國投資的零部件工廠已經開工，世界500強企業霍尼韋爾公司將其汽車零部件的全球研發中心設在上海，豐田汽車公司與比亞迪、寧德時代等中國企業簽下一攬子聯手開發新能源汽車零部件的技術合作協議……



“在汽車市場尚未回暖、業績並不理想之際，跨國汽車零部件巨頭卻依然布局中國市場，一方面體現了這些跨國公司的長遠投資戰略，另一方面也體現中國市場依然蘊藏著巨大的潛力。”中國人民大學應用經濟學院教授、博士生導師劉瑞在接受《中國汽車報》記者採訪時說。



逆風而行彰顯長遠戰略



世界經濟增長放緩，製造業再現回落，車市“寒流”席捲全球……今年以來，歐洲、美國、中國三大汽車市場汽車銷量均呈現不同程度下滑，跨國零部件巨頭也難以獨善其身。



據歐洲汽車製造商協會數據顯示，2019年上半年，歐洲的新車註冊量為820萬輛，同比下降3.1%。來自美國的統計數據顯示，今年上半年，美國輕型車累計銷量同比下降2.3%。中國汽車工業協會發布的數據透露，2019年上半年，中國汽車銷量為1232.3萬輛，同比下降12.4%。同時，印度今年上半年乘用車市場持續走低，其累計銷量同比跌幅擴大至10.2%。



汽車業“寒流”迅速波及上游的零部件行業。根據跨國公司的半年報，今年上半年，日本電裝利潤約為88.12億元，同比下跌近25%；法雷奧公布的利潤為5.73億美元（約合人民幣40億元），同比下降32%；安波福淨利潤為5.14億美元（約合人民幣36億元），同比下降14%；博格華納淨利潤為3.32億美元（約合人民幣23億元），同比減少33%。