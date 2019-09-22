“一帶一路”中醫藥針灸風采行走進毛裡求斯

中評社北京9月22日電／“一帶一路”中醫藥針灸風采行系列活動21日在位於毛裡求斯首都路易港的中國文化中心舉行。



本次活動由世界針灸學會聯合會（以下簡稱“世界針聯”）、中國針灸學會和中國中醫科學院針灸研究所共同主辦，由中國駐毛裡求斯使館、毛裡求斯中國文化中心等聯合承辦。



來自中毛兩國的專家學者就國際中醫針灸發展現狀及優勢、針灸治療等多個議題進行研討。活動還圖文展示了中醫針灸的早期歷史、診療技術、養生保健及現代發展。與會專家通過介紹中醫針灸歷史、舉辦義診等活動，讓毛裡求斯民眾直觀感受和了解中醫文化。



世界針聯主席、中國針灸學會會長劉保延在活動上說，希望針灸能夠成為健康醫學的典範並發揮更大作用，期待通過本次活動與毛裡求斯相關專業人士共同探討中醫針灸的發展。



中國駐毛裡求斯使館政務參贊宮宇峰說，首批前往毛裡求斯的華人移民就已經將中國傳統醫學傳入毛裡求斯。近年來，兩國在傳統醫學、醫療教育等領域開展了廣泛合作，兩國醫療衛生合作必將取得新的成就。



自2014年起，世界針聯推出“一帶一路”中醫藥針灸風采行系列活動，旨在通過中醫針灸與其他傳統醫學間的學術和文化交流，讓“一帶一路”沿線國家民眾更好地了解中醫針灸這一人類非物質文化遺產。



（來源：新華網）