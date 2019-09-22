楊振寧獲“求是終身成就獎”

（来源：中国新闻网） 中評社北京9月22日電／由香港求是科技基金會主辦的2019年度求是獎頒獎典禮21日晚在清華大學舉行。諾貝爾物理學獎得主楊振寧獲頒“求是終身成就獎”，成為第二位獲此獎項的科學家。



在求是科技基金會創立25周年之際，今年的“求是終身成就獎”授予97歲的楊振寧。此前僅有“兩彈一星”元勛周光召獲此獎項。楊振寧表示，他還記得1993年在查懋聲先生的家中與陳省身等幾位科學家商量設立這一獎項的情形。他參加過歷次求是獎的頒獎，對1996年屠呦呦獲獎、2011年張首晟獲獎印象深刻。



該獎項由求是基金會主席查懋聲頒給楊振寧，獎金300萬元（人民幣，下同）。查懋聲感謝楊振寧在基金會的發展歷程中所作的貢獻和榜樣價值，“楊振寧先生是我父親最敬重的科學家，是我的半師半友。用現在一個時髦的詞講，我是他的‘粉絲’。”



另一備受關注的獎項“求是傑出科學家獎”授予北京生命科學研究所研究員邵峰和普林斯頓大學教授顔寧，獎金各100萬元。



邵峰從病原細菌和宿主相互作用機理研究出發，在致病菌毒力機制以及抗細菌天然免疫方向均取得系列重要原創性發現。這些發現為敗血症藥物和細菌疫苗的研發提供了新的途徑。



顔寧在國際上首次揭示人源葡萄糖轉運蛋白、真核生物電壓門控鈉離子通道和鈣離子通道等一系列具有重要生理與病理意義跨膜蛋白的原子分辨率結構，為理解相關疾病的致病機理及藥物開發提供了分子基礎。



本年度“求是傑出科技成就集體獎”則授予流感等重要病原致病機制與防控團隊，獎金共100萬元。另有北京大學郭帥等12位青年科學家獲得“求是傑出青年學者獎”。



1994年著名愛國實業家查濟民創立了香港求是科技基金會，25年來共獎勵了358位在數學、物理、化學、生物醫學及工程信息等科技領域中有傑出成就的科學家。



（來源：中國新聞網）