第七屆軍運會火炬傳遞活動舉行

中評社北京9月22日電／ 新華社杭州9月21日電（記者劉濟美、李勁峰）第七屆世界軍人運動會軍營火炬傳遞，21日在海軍“和平方舟”醫院船靠泊浙江舟山某軍港舉行。這是8月1日聖火在江西南昌采集點燃後，首次在軍營進行火炬傳遞。21日恰逢國際和平日，軍營火炬傳遞首站在“和平方舟”站舉行，凸顯了“共享友誼、共築和平”的主題。



海軍“和平方舟”醫院船按照海軍禮儀懸掛滿旗和歡迎旗組。在莊嚴的國歌聲中，火炬傳遞活動正式開始。第七屆世界軍人運動會執行委員會負責人將火炬交給海軍某部政委劉豐，劉豐向全場展示火炬後，交給第一名火炬手胡傑。火炬在軍港碼頭和“和平方舟”醫院船上進行了20棒的傳遞。



20名火炬手全部來自海軍部隊，90%的人榮立過軍功，他們中有被評為“全軍備戰標兵個人”的艦長胡傑，長期工作在海洋測繪一線、完成國家多項重大測量任務的羅深榮，多次參加衛勤保障任務的王奎海，參加亞丁灣護航和利比亞撤僑等任務的韓濤等。參加全部7次“和諧使命”醫療服務任務，隨醫院船到訪過43個國家的郭豐濤作為最後一名火炬手，登上救生艇平台，向碼頭上的戰友們揮手致意，將全場氣氛推向高潮。與此同時，信號兵用旗組、燈光信號打出“歡迎聖火登船，播撒仁心大愛、傳播和平友誼”。



本屆軍運會火炬名為“和平榮光”，總長700毫米，重量780克，整體外觀為三角造型，頂部由三團火焰緊靠相融而成。火炬傳遞作為世界軍人運動會重要的宣傳和推廣活動，下一步將主要在軍營和承辦城市武漢進行。



本屆軍運會將於10月18日在湖北省武漢市開幕，屆時將有100多個國家近萬名軍人參加。軍運會在項目設置上既有軍事五項、海軍五項、空軍五項、跳傘等軍事特色項目，也有足球、籃球、游泳等奧運項目。中國人民解放軍將參與除高爾夫以外的所有26個大項角逐，目前各運動隊正進行最後的備戰訓練。



（來源：新華網）