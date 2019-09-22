長江江豚人工繁育獲新突破

（来源：中科院水生所白鱀豚馆提供） （来源：中科院水生所白鱀豚馆提供） 中評社北京9月22日電／）一頭出生於中國科學院水生生物研究所白鱀豚館、代號為F9C的雌性小江豚21日滿100天，它是人工環境中出生並成活的第4頭長江江豚，也是全人工環境中首次成功繁育的第二代長江江豚，標誌著長江江豚繁育保護技術研究取得新突破。



F9C的媽媽福久今年11歲，2011年由鄱陽湖引進至中科院水生所白鱀豚館。爸爸淘淘，今年14歲，2005年7月在中科院水生所白鱀豚館出生，是世界上第一頭在全人工環境中成功繁育的長江江豚。



中科院水生所副研究員鄭勁鬆介紹，淘淘出生後一直生活在白鱀豚館，科研人員通過實施系列繁殖輔助技術，保障淘淘繁殖行為正常進行。2018年夏季，淘淘與福久成功交配。2019年6月11日，F9C降生。



“不能指望通過人工繁育方式去挽救長江江豚。”中科院水生所研究員王丁指出，人工繁殖飼養最重要的價值是借此深入了解長江江豚的繁殖生物學、發育生物學、行為學、生物聲學、營養學等特征，助力長江江豚自然保護，同時推進珍稀水生物種保護多學科基礎研究和技術開發。



長江江豚是中國特有珍稀淡水鯨類動物，是當前長江幹流生活的極可能是唯一的水生哺乳動物和食物鏈頂端物種。2017年科考結果顯示，長江江豚種群數量約1012頭，狀況極度瀕危。



（來源：中國新聞網）