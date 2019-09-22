中國羽毛球公開賽：諶龍無緣決賽

中評社北京9月22日電／21日進行的2019中國羽毛球公開賽男單半決賽上，里約奧運會冠軍諶龍與頭號種子、日本名將桃田賢鬥苦戰87分鐘，最終在先勝一局的情況下遭對手逆轉，從而無緣決賽。



在兩人此前八次交手中，諶龍五勝三負戰績占優，但最近一次交手中，諶龍就是在先贏一局的情況下被逆轉。



當天比賽從開始就陷入膠著，首局雙方互有攻勢，但當桃田賢鬥以19：15領先時，諶龍連得6分，以21：19反超拿下首局。



第二局開局雙方依然比分緊咬，打成5平後諶龍連得4分領先；不過在12：7後，諶龍卻連續出現失誤，桃田賢鬥連得6分再度反超；雙方又戰至18平後，桃田賢鬥抓住機會連得3分以21：18扳回一局。



關鍵的決勝局雙方一度戰至16平，但隨後桃田賢鬥連續拿下5分，從而以21：16獲勝，大比分2：1擊敗諶龍晉級決賽，決賽中的對手是印尼名將金廷。



賽後諶龍表示，這場比賽兩人都打出了自己最好的水平，桃田賢鬥則表示諶龍控制力很強，自己一直被他牽著走，對他而言，最重要的就是希望能把最好狀態發揮出來。



女單半決賽上，國羽一姐陳雨菲在首局21：6戰勝中國台北名將戴資穎的情況下，被對手以21：13和22：20連扳兩局逆轉。戴資穎則將與里約奧運會冠軍西班牙的馬林爭奪冠軍。



兩對中國混雙組合王懿律／黃東萍和鄭思維／黃雅瓊戰勝各自半決賽對手，晉級決賽，從而提前鎖定混雙冠軍。



男雙組合李俊慧／劉雨辰0：2不敵印尼組合阿山／亨德拉無緣決賽，女雙方面陳清晨／賈一凡以2：1戰勝韓國組合張藝娜／金慧麟闖進決賽。



（來源：中國新聞網）