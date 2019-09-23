中評現場：柯P的民眾黨涼掉了嗎？

柯文哲親自領軍宣布提名8位立委人選。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日親自領軍在台大國際會議中心舉行記者會，公布第一波“區域“立委”提名”名單，這裡也是8月6日民眾黨創黨之地。柯文哲未參選2020，郭柯王結盟也破局，創黨時的強強滾和現今小規模的氛圍差了許多，熱度真的涼了嗎？



8月6日的創黨大會，柯陣營租下台大國際會議中心2樓的大型會場，對比之下郭柯王結盟破局後的首次民眾黨盛會卻只租了4樓的小會場，坪數大小打了對折。創黨當天除了2樓大會議室，還在1樓開了一間小會場，給絡繹不絕前來力挺的柯粉“看直播”，柯粉們也搶著在填寫“入黨意向書”，而這些畫面昨天都沒有了，讓人有郭董不選後，柯P聲勢受挫的印象，特別是在柯文哲臉書掉了16萬粉後，這樣的氛圍更加“特別”。



8月初創黨大會，媒體至少提早一小時到場卡位，甚至一家媒體就派三組人，擔心會漏掉任何一個有趣的角度；但23日的“立委”提名記者會，媒體記者大約只有當初的三分之一，近兩個月的前後差別，讓柯文哲的聲勢成了一股隱憂，未來母鴨如何帶小雞打“立委”選戰，更是一個問號。



據了解，柯粉俱樂部是在21日晚間才發出記者會行程，有的柯粉直接留言“太晚宣布了”、“去不了只能看直播”。近柯幕僚則解釋，“因為22日是記者會，主責是民眾黨部，並不是由柯粉俱樂部舉辦的活動”，因此僅動員約80位柯粉志工協助活動進行，其中高屏地區就有50位柯粉志工北上幫忙，待11月底才會有參選人們的聯合造勢活動，到時候才會大動作號召柯粉們共襄盛舉。



民眾黨22日舉辦第一波“區域“立委”提名”記者會，柯文哲、前考選部長林嘉誠、市府顧問蔡壁如、周榆修、挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州等人都出席，雖然記者會現場有近200位支持者出席，年齡層包括老中青等世代，也有年輕柯粉穿著“相信選哲”等柯P招牌T恤力挺，但現場卻不再像創黨時多是年輕人的場子，氛圍也不那麼熱情，反而更像是傳統動員來“看熱鬧”的。



再加上，宛如柯文哲左右手的台北市政府副發言人、“學姊”黃瀞瑩不在提名名單上，黃也缺席未到場。每逢柯文哲有重要活動都會盛裝出席的柯爸柯承發、柯媽何瑞英也都沒從新竹來台北，整個場子的熱度比8月初的創黨大會差很多。



昨天的提名記者會上，參選台北市第五選區（中正、萬華）的無黨籍台北市議員徐立信則椰榆中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的梗，大酸特酸，稱“我是921受害者、苦讀出身，是庶民中的庶民，我不會爬樹，很會服務，不會睡到中午”，甚至當場要拱柯文哲1122參選2020“總統”。



曾獲“十大正妹市議員候選人”美名、參選台北市第七選區（信義、松山）的蔡宜芳則引用電影“返校”台詞“樹葉有愛時便結出花朵，花朵敬拜時便結出果實”時三度哽咽；參選高雄市第五選區（三民、苓雅）的“柯粉俱樂部—高屏義勇軍”版主李佳玲，在致詞提到自己看到柯文哲“全台無休”到處嗡嗡嗡時，感動到哽咽。



台灣民眾黨22日公布第一波8位區域“立委”參選人名單，包括台北選區台北市第三選區（中山、松山）提名逢甲大學助理教授何景榮、蔡宜芳、台北市第八選區（文山、中正）提名市政顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松、另在新北市第七選區（板橋）提名PTT名人吳達偉、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）則提名台中市大雅區上雅里長吳睿倉、李佳玲、朱哲成，並徵召去年底才當選的無黨籍北市議員徐立信參選台北市第五選區（中正、萬華）。