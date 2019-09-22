安倍與伊朗總統會談擬呼籲避免美伊衝突

中評社香港9月22日電／日本首相安倍晉三將於當地時間24日在美國紐約與伊朗總統魯哈尼會談。安倍計劃就因沙特石油設施遇襲而緊張加劇的中東局勢表示“嚴重關切”，強烈敦促伊朗避免與美國發生偶發性衝突。25日將與美國總統特朗普會談，傳達與魯哈尼的磋商內容，並介紹日本力爭促進中東穩定的立場。意在推動實現美伊對話以緩和緊張。



共同社消息，安倍訪問紐約是為出席聯合國大會等。24日的會談是安倍與魯哈尼連續七年配合聯大舉行會談。美國強烈暗示伊朗參與攻擊沙特石油設施，宣佈對伊朗加強制裁。伊朗否定參與了攻擊，日伊首腦將在此艱難局面下舉行會談。



對於在能源供給方面多依賴中東的日本而言，地區的不穩定與國家利益直接相關。安倍在與魯哈尼的會談中，將把重點放在平息伊朗與美國圍繞石油設施遇襲的相互指責。將再次傳達美方也不希望發生戰爭，呼籲不要採取加劇緊張的行為，敦促實現與美國對話。



安倍還將提及伊朗暫停履行核協議一事，再次呼籲不要採取有損核協議的措施。



關於旨在確保中東霍爾木茲海峽安全由美國主導的有意願國家聯盟構想，日本的立場是顧及到反對該聯盟構想的伊朗。日方認為若加入，“可能會導致地區緊張進一步升級”（外務省高官語），因而未表明態度，安倍擬就此進行說明。