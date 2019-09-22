菲美首次聯合空降作戰演習　500傘兵參與

中評社香港9月22日電／菲律賓和美國首度進行的聯合空降作戰演習19日在位於呂宋島的巴塞空軍基地登場，共500多名傘兵參與，演習將進行到25日。



巴塞空軍基地位於班巴加省弗羅里達布蘭加鎮。



菲律賓武裝部隊（AFP）今天開放媒體採訪演習實況。軍方發言人札格拉表示，這是菲律賓和美國如何結合空降部隊進行作戰的展現。



今天的演習中，4架美國C-130運輸機載送菲律賓和美國傘兵，到達預定地點後，數百名傘兵張開降落傘落下，場面壯觀。



札格拉說，往年的菲美傘兵聯演多為友誼觀摩性質，參與傘兵約100人，這次則有超過500名傘兵參與空降演習；上一次在菲律賓的大規模傘兵空降作戰“要回溯到二次世界大戰時，且僅由美國空軍獨力進行”。 他表示，這次演習主要是聯合作戰力訓練，藉此擴大菲美軍方夥伴關係，“我們有菲美共同防禦條約，這是我們對彼此承諾的展現”。



札格拉說，菲美共同防禦條約的本質實際上就是保衛菲律賓，這是菲美兩國每年舉行“肩並肩”聯合軍演和無數演習的原因，這次演習也是其中之一。



札格拉告訴中央社記者，未來希望將傘兵空降作戰演習訂為每年的例行演習。



美國阿拉斯加陸軍國民兵副總司令戴伊表示，美國軍方致力與菲律賓軍方緊密合作，以提升空降作戰力，“我們很感謝有機會在這裡訓練”。



菲律賓陸軍總司令艾柏托則說，這次演練將強化菲律賓軍隊的空降作戰技術專長，使菲國戰鬥部隊對未來的應變作戰和其他安全挑戰有更好的反應力，也將強化與美國軍方的聯合作戰力。