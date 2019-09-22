草木皆兵　蔡政府將增加對援助“友邦”資源

中評社台北9月22日電／太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。中央社報道，對於“外交部”原已編列的下年度預算，知情人士今天說，為加強鞏固邦誼，將考量增加對援助“友邦”的資源，因此將維持原編列的預算額度。



“外交部”109年度預算8月底送至“立法院”，正待“立法院”審議通過。不料，過去一週內，原太平洋“友邦”索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。



索、吉兩國與台斷交後，原本編列的預算將如何處理，“外交部”對此表示，中國政府為影響台灣大選、轉移國際間對其內政及人權問題的注意力，已斥資鉅額成本在短期內奪取台灣“友邦”，預計在未來也將持續增強打壓台灣在國際場域生存空間的力度。



因此，“外交部”指出，為妥善因應中國挖角“友邦”的圖謀，穩定“友邦”與台灣維持關係的信心，未來除將強化與“友邦”之間既有的合作交流計劃，更將依“友邦”需求，共同研商擴展合作領域並研提新計劃，深化雙邊互惠互利關係。



知情人士並透露，4個太平洋“友邦”中，諾魯與吐瓦魯已選出新任領導人，馬紹爾群島及帛琉也將舉行大選，應準備相關資源，嚴密慎防“友邦”新政局變化。“外交部”將考量增加對援助各“友邦”的資源，因此將維持原編列預算額度，規劃將原本有關索羅門群島、吉里巴斯的預算用於其他“友邦”。



109年度“外交部”主管預算編列新台幣282.15億元（包括領事事務局與外交學院預算），較108年度增加22.77億元，“外交部”解釋，主要是增列國際合作援外經費。



“外交部”說明，為因應中國對台灣“友邦”的利誘、外交局勢的變化等，增列的預算將用於執行台灣與“友邦”的雙邊合作項目，協助建構“友邦”能力、增進兩國邦誼、防堵中國不當滲透，並藉強化多邊合作機制，鞏固區域間國家與台灣的情誼與合作。



其中，“國際合作及關懷”預算編列116.94億元，較108年度增加21.25億元。“外交部”說明，加強雙邊及多邊合作的部分，增加19.54億元，主要是增列透過雙邊合作計劃及對國際組織機構的協助，提供“友邦”國家各項基礎及民生建設、教育訓練及實物捐助等合作計劃所需的經費。



另外，駐外技術服務增加1.42億元，“外交部”對此表示，主要是增列駐外技術團等經費、辦理外交替代役及大專青年海外技術實習服務計劃等經費，還有辦理研發私部門參與及創新計劃、與國際組織及友好國家合作經費等。