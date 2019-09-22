飢餓阿根廷　四成兒童青少年得仰賴免費食堂

中評社香港9月22日電／阿根廷人民面臨飢餓問題，阿根廷天主教大學8月發布報告指出，布宜諾斯艾利斯省有4/10的兒童及青少年必須到免費的公共、學校食堂用餐，才不至於挨餓。



為了解決飢餓問題，阿根廷參議院18日通過“糧食緊急法”，重新增加公共食品營養預算資源，並簡化採購程序，讓許多低收入的弱勢婦女、兒童可在公共、學校食堂用餐。



據中央社報道，阿根廷曾號稱“世界糧倉”，向各國出口農產品，如今因為經濟危機日益嚴重，人民面臨嚴重飢餓、貧窮問題，首都布宜諾斯艾利斯街頭無家可歸、露宿街頭的人越來越多，還有父母帶著孩童在街頭、地鐵站裡乞討。



阿根廷參議員引述聯合國糧農組織（FAO）7月出版的“2019年世界糧食安全和營養狀況”報告指出，阿根廷有1400萬人正遭受糧食不安全（無法穩定獲得足夠食物）或飢餓的情況，2016年到2018年間就增加了600萬人，是同時期全球飢餓人數成長最快的國家之一，其他

國家還包括埃及、非洲獅子山共和國。



阿根廷天主教大學（UCA）也提出驚人數據，阿根廷人民糧食不安全比率為35.8%，是2010年以來最高峰；嚴重缺乏食物比率為17.4%；在經濟水準較低的階層，食物營養不足比率高達44%。



阿根廷天主教大學報告指出，在2017至2018年間，阿根廷兒童、青少年面臨糧食不安全、必須接受免費食物援助的人數急速增加，達到2010年以來最高峰。在經濟危機下，兒童、青少年成為飢餓問題受害最深的族群。



布宜諾斯艾利斯及近郊地區最為嚴重，有14.5%的兒童、青少年有嚴重糧食不安全的狀況，這些人當中有79%經濟狀況貧窮，63%住在貧民區或居無定所，44%無法固定得到糧食援助，因為學校食堂是針對學齡兒童提供食物援助，許多貧民區兒童因未就學，自然無法獲得

食物援助。



根據天主教大學8月發布的報告指出，在布宜諾斯艾利斯省，2018年第3季，有4/10的兒童、青少年必須到公共或學校的免費食堂用餐，才不至於餓肚子，這些兒童有7.8%無法攝取肉類、奶類、水果、蔬菜等基本必須營養。



許多阿根廷公共食堂限於經費，經常只能提供麵食類，造成長期在公共食堂用餐的兒童攝取過多澱粉、脂肪，缺少蔬菜、蛋白質，造成肥胖或長期營養不良問題。