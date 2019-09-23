中評鏡頭：馬祖家常菜系出福州　吃飽醉一半

要吃美食得先路過心戰標語“枕戈待旦”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月23日電（記者 鄭羿菲）馬祖的高粱酒不亞於金門，不僅東湧陳年高粱成為2015“馬習會”晚宴酒，馬祖酒參加世界烈酒大賽也榮獲雙金牌獎。而在馬祖吃一頓家常菜，美酒入餚、佳釀入喉，吃飽飯就醉了一半。



在馬祖吃飯還有另外一個特色，就是能看到1950年代兩岸戰爭時期的心戰石牌“枕戈待旦”等，之後才一路直通餐廳。據聞，心戰標語也成為福州民眾用望遠鏡看的一個特色景點。



馬祖菜源於福州菜，也就是閩菜系，閩菜的特色不外乎紅糟，湯菜和糖醋，以美酒聞名的馬祖更是以溫純老酒入菜成為一絕。一入席，馬祖海鮮小菜立刻上桌，佛手在當地民眾的餐盤裡就像是在“嗑海瓜子”，新鮮海味讓人食指大動，緊接著福建傳統小吃的繼光餅夾上蚵仔炒蛋，也讓人開胃不少。



來馬祖吃飯，最不能少的就是吃一頓享有“海中威而鋼”之稱的淡菜，清蒸、熱炒都不減大口吃貝類料理的爽度，其他的菜餚還包括魚餃、酒糟鰻、炭烤中卷、螃蟹炒年糕、老酒蛋，接著再配上幾杯馬祖十年陳高，這一餐吃飽立刻醉一半。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前赴馬祖縣市交流，隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪。