中國藝術體操隊獲東京奧運會資格

中評社香港9月22日電／據中國體操協會22日消息，在阿塞拜疆首都巴庫剛剛結束的2019年藝術體操世錦賽上，中國隊獲得集體全能第七，從而成功獲得東京奧運會參賽資格。



新華社報道，由劉鑫、黃張嘉洋、胡雨卉、許顏書、郭崎琪、郝婷組成的中國隊在三圈兩棒項目裡獲得26.100分，並在五球項目裡獲得27.150分，最終以總成績53.250分排名集體全能第七位。俄羅斯隊以58.700分奪得世錦賽該項目四連冠，日本隊、保加利亞隊分列二、三名。



至此，繼去年世錦賽的前三名俄羅斯隊、意大利隊、保加利亞隊之後，日本隊、白俄羅斯隊、以色列隊、中國隊和阿塞拜疆隊也同樣收穫了明年東京奧運會參賽門票。另外六個奧運會集體項目席位將通過世界杯分站賽等渠道分配。



“功夫不負有心人，這次能夠順利獲得奧運資格，是隊伍付出了心血和汗水換來的。”國家體育總局體操運動管理中心主任繆仲一表

示，這支新隊伍是去年11月份才重新組成的，並在今年每一次參賽後都認真總結，不斷提高自己的實力。在去年的世錦賽上，中國隊的集體全能僅列第11名，今年世錦賽進步明顯。



“當然我們和世界一流隊伍的差距還很大，我們在後面的備戰訓練中會加倍努力的！”繆仲一說。



此外，中國隊還將以兩個第八名的身份參加五球和三圈兩棒兩項單項決賽。