德國出台“氣候保護計劃2030”

中評社北京9月22日電／德國聯邦政府20日出台“氣候保護計劃2030”，以期達成2030年溫室氣體排放比1990年減少55%的目標。



這份計劃包括為二氧化碳排放定價、鼓勵建築節能改造、資助相關科研等具體措施，涵蓋能源、交通、建築、農業等多個領域。



根據計劃，德國將從2021年起在交通和建築領域實施二氧化碳排放定價，屆時德國將啟動國家排放交易系統，向銷售汽油、柴油、天然氣、煤炭等產品的企業出售排放額度，價格為每噸二氧化碳10歐元。該定價到2025年將增至35歐元。2026年起，排放價格將由市場決定。由此增加的收入將用來降低電價、補貼公眾出行等。



新計劃還包括一系列資助項目，如對建築節能改造給予稅收優惠，支持安裝新型取暖系統。按照最新政策，居民若淘汰燃油或燃氣供暖系統，改為更環保的設備或可再生能源供暖，將獲得多至更換費用40%的補貼。



為進一步推動新能源汽車發展，德國政府計劃到2030年時修建100萬個充電樁，並要求所有加油站安裝充電樁；住房和租房相關法規將調整，房東將不得阻止租房者安裝充電樁；部分新能源汽車購買補貼也將提高。



新計劃還提出，氫能對發展氣候友好型經濟很重要，聯邦政府將在今年年底前發布氫能戰略。此外，政府還將對電池生產、二氧化碳的儲存與利用等領域的研發提供資助。



德國總理默克爾在當天的新聞發布會上表示，德國原計劃在2020年前將溫室氣體排放較1990年減少40%，但這一目標很可能無法實現，希望新計劃能夠推動德國實現2030年的減排目標。



（來源：新華網 ）