深圳地鐵試行“人臉識別”閘機

中評社香港9月22日電／深圳地鐵上星期五起試行“人臉識別技術”，年滿60歲的長者在進行實名登記後，可通過檢票閘機“刷臉”免費進出站。不過，有關閘機目前只能在11號線試用，稍後將會在深圳地鐵全面推廣。



根據深圳市人民政府的相關規定，年滿60歲及以上的長者、殘疾人士、深圳市戶籍享受撫恤補助待遇的複員軍人、烈士遺屬、軍隊離退休幹部等人士可免費乘坐深圳地鐵。



據星島日報報道，針對有關群體，深圳地鐵與廣電運通20日起在地鐵11號線試行“人臉識別技術”系統，自助票務處理機可讓乘客自助處理在地鐵出行中遇到的各類票卡問題以及供地鐵免票群體自助進行人臉及指靜脈註冊。



目前，享受優惠乘車政策的60周歲及以上長者在自助票務處理機註冊成功後，可通過邊門檢票機“刷臉”進出站。據悉，深圳地鐵11號線的18個車站均有設點，目前已有28台邊門檢票機和60台自助票務處理機，每個車站至少有一個邊門檢票機和兩台自助票務處理機。



深圳地鐵運營集團票務中心研發室AFC技術工程師表示，由於人臉識別的閘機攝像頭對高度有一定要求，作為人臉識別的補充，使用輪椅的人士在通過智能生物識別邊門時，如達不到高度還可使用指靜脈通行。據介紹，目前人臉識別閘機只在11號線試行，已註冊的乘客如需換乘至其他線路，還需隨身攜帶身份證及相關證件。