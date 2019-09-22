“我眼中的中國”演講決賽在烏蘭巴托舉行

中評社北京9月22日電／為慶祝新中國成立70周年、中蒙建交70周年，“我眼中的中國”蒙古國中學生主題演講大賽決賽21日在烏蘭巴托舉行。



本次比賽由中國駐蒙古國大使館主辦，烏蘭巴托中國文化中心、蒙古國國立大學孔子學院承辦。中國駐蒙古國大使邢海明、文化參贊兼烏蘭巴托中國文化中心主任李薇、蒙古國國立大學孔子學院院長朱軍利，以及蒙古國中文愛好者、各參賽學校師生等上千人觀摩了當天的決賽。



“我眼中的中國”蒙古國中學生主題演講大賽自預賽以來，吸引了十多所蒙古國中學參與，覆蓋人數近萬人。決賽共有30名選手入圍，比賽精彩紛呈。選手們紛紛抒發對新中國70華誕的美好祝福，熱情謳歌中蒙友誼，熱切期盼中蒙關係美好未來。



邢海明表示，今年是中蒙兩國建交70周年，2014年兩國建立全面戰略夥伴關係以來各領域交流與合作取得長足發展。當前，隨著“一帶一路”倡議和蒙古國“發展之路”戰略對接不斷走深走實，兩國人民的友好感情也與日俱增。他鼓勵蒙古國青少年努力學習漢語，長大後為中蒙兩國關係發展盡一份力量。



獲得演講大賽冠軍的賀西格中學諾敏額爾登表示，學習中文已有12年，感覺與中國文化很有緣分。渴望有一天去中國學習深造，親身感受中國文化的魅力。



（來源：新華網）