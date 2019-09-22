李峥：如何實現安全可控和開放創新並重

中評社北京9月22日電／從2014年開始，中國在國家層面上設立國家網絡安全宣傳周，對全體國民進行網絡安全公眾教育。本屆網絡安全宣傳周召開前，習近平總書記對國家網絡安全宣傳周作出重要指示，強調要堅持安全可控和開放創新並重，立足於開放環境維護網絡安全，加強國際交流合作，提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。



近一年來，美國對華科技打壓不斷升級，網絡備戰態勢愈發明顯，凸顯了安全可控的重要意義。與此同時，在國家的大力支持下，我國自主研發能力顯著增強，信息產業的關鍵零部件的國產替代水平不斷提升。這種態勢變化充分顯現出黨中央的英明決策和正確領導。



正確理解安全可控和開放創新的含義，可以認為，安全可控與開放創新兩者可以兼得，同步實現並不矛盾。



安全可控的決定性因素在政府。在網信領域，安全是一個動態的過程，並不存在絕對的安全。一項新技術在發展過程中不斷會暴露出新的安全風險。而如果風險不能在早期發現並修補，就可能演變為更為嚴重的國家安全隱患。因此，實現安全可控需要一國政府能夠理解和分析前沿技術，實時掌握前沿技術所存在的安全風險，進而採取及時性的干預措施。一國需要擁有獨立、不受外界干涉、以國家利益為根本出發點的前沿技術研究機構，其主要目的在於給前沿技術“找茬”“挑錯”，提出客觀的分析意見。



技術安全審查是實現安全可控的另一個關鍵保障。安全風險和隱患並沒有國界之分，無論是進口還是國產技術都需要經過統一、完善的安全測試。根據測試結果，政府可決定相關產品的使用和應用範圍，以及是否可以進入國家的關鍵基礎設施。技術安全審查同樣需要一個專業性測試機構完成。



開放創新的決定性因素在市場。網信產業天然是一個以開放、創新為價值追求的領域。前沿技術和產品只有通過快速擴散才能夠產生商業價值，形成具有革命性的技術生態。網信領域的企業和科研人員也不希望受到地域的約束，希望在全球最開放的創新環境下實現其價值。