紐約儲銀每天“放水”　慎防短息再升

中評社香港9月22日電／紐約聯邦儲備銀行周五表示，將在未來3周內每天向金融市場注資，以防止短期利率再飆升。紐約儲銀周五發表聲明，指將在下周一至10月10日期間，啟動3次14天期定期回購操作，每次操作規模至少達300億美元；同時亦開展規模至少750億美元的隔夜回購操作。



星島日報報道，有市場人士表示，由於季度企業繳稅及780億美元的美債供應結算，令近日市場出現龐大短期資金需求，貨幣市場利率一度抽升至2008年金融海嘯以來的最高水平，隔夜回購利率高見10厘，其他短期利率也隨之大升。



紐約儲銀上周通過回購操作向市場注資數十億美元。上周五的流動性需求並未像早前一樣緊張，反映現金緊縮情況可能得到緩解。特殊安排過後，紐約儲銀表明會按照實際情際進行必要的操作，以幫助將聯邦基金利率維持在1.75至2厘的目標範圍內。



聯儲局主席鮑威爾在上周議息後的言論中，淡化市場對現金供應緊張的擔憂，指這並不是整體經濟出現問題或貨幣政策擔憂的迹象。



紐約聯儲銀行長威廉斯指出，現正研究導致隔夜回購利率飆升的原因，包括了解為何有額外儲備的銀行不向市場釋出資金；現時關注重點是市場運作有否出現問題，而非聯儲局的儲備情況。不過，紐約儲銀前副執行主席兼市場部主管Simon Potter警告，有可能需要重新買債才可以平息貨幣市場的動盪。

