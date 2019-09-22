法國國民議會紀念法國大革命230周年

当地时间9月21日，法国国民议会举行活动纪念法国大革命230周年。题为《展现革命》的大型主题展览当天在法国国民议会所在地波旁宫正式开展。（来源：中国新闻网） 中評社北京9月22日電／法國國民議會當地時間21日舉行活動，紀念法國大革命230周年。



題為《展現革命》的大型主題展覽當天在法國國民議會所在地波旁宮正式開展。國民議會方面介紹說，該展覽旨在展現法國議會生活和公民身份的誕生。



法國國民議會議長費朗在展覽序言中指出，1789年真正具有革命性的事件不是三級會議的召開，甚至也不是攻占巴士底獄，而是國民議會的出現。9月21日適逢歐洲文化遺產日，因而此時紀念法國大革命也具有特殊意義。



展覽展現了1789年法國大革命興起到1799年霧月政變期間的全部重大歷史事件。陳列的各類展品非常豐富，其中包括著名的網球場宣言，三級會議會議紀要，法國國王路易十六的審判記錄等，其中有不少歷史文獻是國民議會自己的藏品。



法國官方為了配合法國國民議會的紀念活動，於21日同步發行了紀念法國大革命230周年郵票共4枚。



法國國民議會要求提前預約才能參觀該展覽，並需要身份認證。21日巴黎再度遭遇示威遊行，通向國民議會的多條道路被警方封鎖。國民議會內外戒備也十分森嚴，隨處可見憲兵和警察。由於上述因素限制，國民議會當天並沒有太多的參觀民眾。據悉，展覽將會在國民議會持續展出至11月15日。



法國大革命不僅結束了法國上千年的封建制度，而且震撼了歐洲大陸的封建秩序，並對此後各國革命產生深遠影響，具有世界意義。



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